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نجاة إمام مسجد من محاولة اغتيال بلحج

الثلاثاء 28 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس - متابعات
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نجا إمام مسجد الفيوش الشيخ ياسر العطوي من محاولة اغتيال من قبل مجهولين بمديرية تبن في محافظة لحج (جنوبي البلاد).

وقال النقيب نجيب الصبيحي نائب مدير البحث الجنائي في مديرية تبن أن مجهولين على متن دراجة نارية ألقوا قنبلة يدوية إلى المسجد، حيث كان يتواجد الإمام ياسر العطوي، مشيراً إلى أن القنبلة انفجرت بحاجز خارجي للمسجد، دون خسائر.

وشهدت المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة القوات الموالية للإمارات عمليات اغتيال واسعة لأئمة وخطباء المساجد، فيما اتهمت تقارير حقوقية نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك بالوقوف خلف عدد من الحوادث.

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