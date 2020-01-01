استشهاد طفلة وإصابة 3من أسرتها بقذيفة للمليشيات بتعز

الثلاثاء 28 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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استشهدت طفلة وأصيب 3 من أسرتها بشظايا قذيفة أطلقتها مليشيات الحوثي الاجرامية ،مساء امس، على حي الكرامة وسط مدينة تعز.

وقال مصدر طبي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)"إن الطفلة سمية ماجد وعمرها سنة ونصف استشهدت على الفور جراء إصابتها بشظية سكنت دماغها نتيجة سقوط قذيفة مدفعية على منزلهم في حي مستشفى الكرامة".

وأضاف المصدر" إن القذيفة أدت كذلك الى إصابة والدي الطفلة وأحد إخوانها ويخضعون حاليا للعلاج".