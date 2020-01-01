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التحالف يزف بشرى سارة لليميين المرضى في الخارج

الثلاثاء 28 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات
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أطلقت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، جسر إجلاء جوي لنقل المرضى اليمنيين إلى مصر والأردن.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن «قيادة القوات المشتركة، وإلحاقاً لما أعلن عنه سابقاً من مبادرة إنسانية بتاريخ 14 مايو (أيار) 2018، ستبدأ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في جسر الإجلاء الجوي (طائرات الرحمة) من اليمن إلى جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية».

وأشار العقيد المالكي إلى أن «هذه المبادرة الإنسانية من قيادة القوات المشتركة للتحالف تأتي ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية، والوقوف مع أبناء الشعب اليمني الشقيق بتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية، وكذلك الأمراض المستعصية».

 
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