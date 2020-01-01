«غريفيث» يوجه دعوة للأطراف اليمنية وهذا ما طالبهم بتنفيذه «الشرعية» تزف خبر سار للمواطنين في مناطق المليشيات.. «رحلات مباشرة من مطار "صنعاء" الى القاهرة وعمّان ابتداءً من هذا الموعد» من هو ضابط الحرس الجمهوري الذي عينه ”هادي“ قائدا للعسكرية السابعة المتمركزة في ”نهم“؟ ومتى انضم لـ”الشرعية“؟ (سيرة ذاتية) عاجل: قرار جمهوري بتعيين قائدا للمنطقة العسكرية السابعة ”نهم“ معسكرا تدريبيا لدفعة جديدة من ”الزينبيات“ في قلب العاصمة صنعاء توجيهات حكومية لمحور بيحان بالتحرك لاسناد الجيش في ”نهم“ واستكمال تحرير ”البيضاء“ الاعلان عن مقتل مسؤول حكومي بارز في ”الجوف“ الطيران الأمريكي يقصف في “مأرب“ مسؤول حكومي يكشف عن شحنة أسلحة حديثة وصلت للحوثيين عبر ميناء الحديدة قادمة من ايران هادي يطلع على سير معارك نهم ومأرب والجوف وهذا ماقاله للمقدشي والعرادة والعكيمي وشريف وشدد عليه
دعا مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث اليوم الاثنين الأطراف اليمنية إلى الالتزام بالتوصل إلى حل سلمي للنزاع وخفض تصعيد العنف.
وقال غريفيث في تفريدة له على "تويتر" "منذ ما يزيد عن العام، قطع أطراف النزاع في اليمن عهدا على أنفسهم أمام الشعب اليمني بإبقاء الحديدة آمنة، وباستخدام إيرادات الميناء في دفع الرواتب، وبإعادة المحتجزين لذويهم وأحبائهم".
وأضاف: يجب على أطراف النزاع الوفاء بتلك العهود وبناء بيئة مواتية لعملية السلام، يجب على الأطراف في اليمن خفض تصعيد العنف وتجديد التزامهم بالتوصل لحل سلمي للنزاع".
ومنذ نحو اسبوع تدور معارك عنيفة بين قوات الشرعية ومليشيات الحوثي في نهم شرقي صنعاء، والجوف، وأطراف محافظة مأرب، سقط فيها العديد من القتلى والجرحى.