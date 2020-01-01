«غريفيث» يوجه دعوة للأطراف اليمنية وهذا ما طالبهم بتنفيذه

الثلاثاء 28 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - متابعات

عدد القراءات 618

دعا مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث اليوم الاثنين الأطراف اليمنية إلى الالتزام بالتوصل إلى حل سلمي للنزاع وخفض تصعيد العنف.

وقال غريفيث في تفريدة له على "تويتر" "منذ ما يزيد عن العام، قطع أطراف النزاع في اليمن عهدا على أنفسهم أمام الشعب اليمني بإبقاء الحديدة آمنة، وباستخدام إيرادات الميناء في دفع الرواتب، وبإعادة المحتجزين لذويهم وأحبائهم".

وأضاف: يجب على أطراف النزاع الوفاء بتلك العهود وبناء بيئة مواتية لعملية السلام، يجب على الأطراف في اليمن خفض تصعيد العنف وتجديد التزامهم بالتوصل لحل سلمي للنزاع".

ومنذ نحو اسبوع تدور معارك عنيفة بين قوات الشرعية ومليشيات الحوثي في نهم شرقي صنعاء، والجوف، وأطراف محافظة مأرب، سقط فيها العديد من القتلى والجرحى.