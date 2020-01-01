«الشرعية» تزف خبر سار للمواطنين في مناطق المليشيات.. «رحلات مباشرة من مطار "صنعاء" الى القاهرة وعمّان ابتداءً من هذا الموعد» من هو ضابط الحرس الجمهوري الذي عينه ”هادي“ قائدا للعسكرية السابعة المتمركزة في ”نهم“؟ ومتى انضم لـ”الشرعية“؟ (سيرة ذاتية) عاجل: قرار جمهوري بتعيين قائدا للمنطقة العسكرية السابعة ”نهم“ معسكرا تدريبيا لدفعة جديدة من ”الزينبيات“ في قلب العاصمة صنعاء توجيهات حكومية لمحور بيحان بالتحرك لاسناد الجيش في ”نهم“ واستكمال تحرير ”البيضاء“ الاعلان عن مقتل مسؤول حكومي بارز في ”الجوف“ الطيران الأمريكي يقصف في “مأرب“ مسؤول حكومي يكشف عن شحنة أسلحة حديثة وصلت للحوثيين عبر ميناء الحديدة قادمة من ايران هادي يطلع على سير معارك نهم ومأرب والجوف وهذا ماقاله للمقدشي والعرادة والعكيمي وشريف وشدد عليه الجيش ينصب فخا للحوثيين أسفل فرضة نهم وهذا ماحدث لتعزيزات حوثية كبيرة سمح لها الجيش بالتقدم
أعلنت وزارة الخارجية اليوم الاثنين عن الشروع في تسيير رحلات مباشرة لنقل مرضى الحالات المستعصية من صنعاء الى القاهرة وعمّان ابتداء من شهر فبراير ٢٠٢٠.
وقالت الوزارة في بيان لها :" ان هذه الخطوة الإنسانية تهدف للتخفيف من معاناة المواطنين غير القادرين على تحمل مشقة السفر برا لمطارات الجمهورية الأخرى بعد رفض مليشيا الحوثي لمبادرات الحكومة المتكررة لتشغيل مطار صنعاء للرحلات الداخلية.
وأعربت الخارجية عن الشكر للأشقاء في قيادة تحالف دعم الشرعية وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية لتعاونها في تحقيق هذه الغاية.
كما ثمنت الوزارة الجهود التي بذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لتسهيل تسيير هذه الرحلات.