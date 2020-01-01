الثلاثاء 28 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت وزارة الخارجية اليوم الاثنين عن الشروع في تسيير رحلات مباشرة لنقل مرضى الحالات المستعصية من صنعاء الى القاهرة وعمّان ابتداء من شهر فبراير ٢٠٢٠.

وقالت الوزارة في بيان لها :" ان هذه الخطوة الإنسانية تهدف للتخفيف من معاناة المواطنين غير القادرين على تحمل مشقة السفر برا لمطارات الجمهورية الأخرى بعد رفض مليشيا الحوثي لمبادرات الحكومة المتكررة لتشغيل مطار صنعاء للرحلات الداخلية.

وأعربت الخارجية عن الشكر للأشقاء في قيادة تحالف دعم الشرعية وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية لتعاونها في تحقيق هذه الغاية.

كما ثمنت الوزارة الجهود التي بذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لتسهيل تسيير هذه الرحلات.