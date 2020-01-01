من هو ضابط الحرس الجمهوري الذي عينه ”هادي“ قائدا للعسكرية السابعة المتمركزة في ”نهم“؟ ومتى انضم لـ”الشرعية“؟ (سيرة ذاتية) عاجل: قرار جمهوري بتعيين قائدا للمنطقة العسكرية السابعة ”نهم“ معسكرا تدريبيا لدفعة جديدة من ”الزينبيات“ في قلب العاصمة صنعاء توجيهات حكومية لمحور بيحان بالتحرك لاسناد الجيش في ”نهم“ واستكمال تحرير ”البيضاء“ الاعلان عن مقتل مسؤول حكومي بارز في ”الجوف“ الطيران الأمريكي يقصف في “مأرب“ مسؤول حكومي يكشف عن شحنة أسلحة حديثة وصلت للحوثيين عبر ميناء الحديدة قادمة من ايران هادي يطلع على سير معارك نهم ومأرب والجوف وهذا ماقاله للمقدشي والعرادة والعكيمي وشريف وشدد عليه الجيش ينصب فخا للحوثيين أسفل فرضة نهم وهذا ماحدث لتعزيزات حوثية كبيرة سمح لها الجيش بالتقدم اللواء العكيمي يظهر على تخوم «براقش» ومصادرنا تكشف حقيقة سقوطها بيد الحوثيين وتفاصيل ماحدث
أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، الاثنين 27 يناير/كانون الثاني، قرارا جمهوريا قضى بتعيين اللواء الركن أحمد حسان جبران قائداً للمنطقة العسكرية السابعة، التي تتمركز في نهم (شرق صنعاء)، خلفا خلفاً للواء محسن الخبي.
وشغل اللواء الركن أحمد حسان جبران منصب قائد المنطقة العسكرية الثالثة خلفا للواء الركن عبدالرب الشدادي، بعد اغتيال الأخير في صرواح يناير 2017م.
المؤهلات العلمية:
- دبلوم حاسوب.
- ليسانس حقوق جامعة صنعاء.
- بكالوريوس علوم عسكرية.
- قيادة سرايا مدرعات.
- قيادة كتائب.
- قيادة ألوية.
- ماجستير علو عسكريه (قيادة وأركان مشتركة، اليمن).
- شهادة زمالة كلية حرب عليا (الأكاديمية العسكرية اليمنية).
المناصب العسكرية التي تولاها:
- قائد جناح الصيانة في مدرسة المدرعات (1984 - 1985).
- قائد سرية مشاة (1986).
- عمليات كتيبة مدرعات (1987).
- ركن توجيه لواء (1988 - 1990).
- قائد كتيبة مشاة (1990 - 1995).
- قائد كتيبة دبابات (1995 - 1997).
- قائد كتيبة مدفعية ميدان (1997 - 2002).
- نائب رئيس عمليات اللواء 314 مدرع (2002 - 2004).
- نائب مدير شعبة المدرعات حرس جمهوري (2004 - 2005).
- رئيس عمليات اللواء 22 حرس جمهوري (2005 - 2007).
- أركان حرب اللواء 22 حرس جمهوري (2007 - 2009).
- قائد اللواء 26 حرس جمهوري (2009 - 2010).
- نائب مدير دائرة القوى البشرية والتأمين الإداري حرس جمهوري (2010 - 2012).
- مدير دائرة القوى البشرية والتأمين الإداري احتياط (2012 - 2013).
- قائد اللواء 102 مشاه احتياط (2013 - 2015).
- انضم للشرعية في سبتمبر 2015.
- قائداً المنطقة العسكرية الثالثة وقائداً للواء 13 مشاة (2017) .