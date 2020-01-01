عاجل: قرار جمهوري بتعيين قائدا للمنطقة العسكرية السابعة ”نهم“ معسكرا تدريبيا لدفعة جديدة من ”الزينبيات“ في قلب العاصمة صنعاء توجيهات حكومية لمحور بيحان بالتحرك لاسناد الجيش في ”نهم“ واستكمال تحرير ”البيضاء“ الاعلان عن مقتل مسؤول حكومي بارز في ”الجوف“ الطيران الأمريكي يقصف في “مأرب“ مسؤول حكومي يكشف عن شحنة أسلحة حديثة وصلت للحوثيين عبر ميناء الحديدة قادمة من ايران هادي يطلع على سير معارك نهم ومأرب والجوف وهذا ماقاله للمقدشي والعرادة والعكيمي وشريف وشدد عليه الجيش ينصب فخا للحوثيين أسفل فرضة نهم وهذا ماحدث لتعزيزات حوثية كبيرة سمح لها الجيش بالتقدم اللواء العكيمي يظهر على تخوم «براقش» ومصادرنا تكشف حقيقة سقوطها بيد الحوثيين وتفاصيل ماحدث حملة الكترونية تضامنا مع المختطف «زكريا قاسم» والمدعو «شلال شايع» ابرز المتورطين
صدر اليوم الاثنين، قرار رئيس الجمهورية رقم(٢) لسنه ٢٠٢٠م بشأن تعيين قائدا للمنطقه العسكريه السابعة التي تتمركز في نهم (شرق صنعاء).
وقضى القرار بتعين اللواء الركن أحمد حسان جبران قائدا للمنطقة العسكرية السابعة، خلفاً للواء محسن الخبي.