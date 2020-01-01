عاجل: قرار جمهوري بتعيين قائدا للمنطقة العسكرية السابعة ”نهم“

الإثنين 27 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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