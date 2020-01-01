عاجل: قرار جمهوري بتعيين قائدا للمنطقة العسكرية السابعة ”نهم“ معسكرا تدريبيا لدفعة جديدة من ”الزينبيات“ في قلب العاصمة صنعاء توجيهات حكومية لمحور بيحان بالتحرك لاسناد الجيش في ”نهم“ واستكمال تحرير ”البيضاء“ الاعلان عن مقتل مسؤول حكومي بارز في ”الجوف“ الطيران الأمريكي يقصف في “مأرب“ مسؤول حكومي يكشف عن شحنة أسلحة حديثة وصلت للحوثيين عبر ميناء الحديدة قادمة من ايران هادي يطلع على سير معارك نهم ومأرب والجوف وهذا ماقاله للمقدشي والعرادة والعكيمي وشريف وشدد عليه الجيش ينصب فخا للحوثيين أسفل فرضة نهم وهذا ماحدث لتعزيزات حوثية كبيرة سمح لها الجيش بالتقدم اللواء العكيمي يظهر على تخوم «براقش» ومصادرنا تكشف حقيقة سقوطها بيد الحوثيين وتفاصيل ماحدث حملة الكترونية تضامنا مع المختطف «زكريا قاسم» والمدعو «شلال شايع» ابرز المتورطين
أفادت مصادر اعلامية، الاثنين 27 يناير/كانون الثاني، بأن مليشيا الحوثي الانقلابية، نظمت معسكراً تدريبياً لفتيات مجندات ضمن فرق "الزينبيات" في العاصمة صنعاء.
وبحسب مصادر "العاصمة أونلاين"، فإن مليشيات الحوثي نظمت في نادي بلقيس الذي تحتله بشارع صخر وسط العاصمة صنعاء، دورة عسكرية لمجموعة جديدة من فرقة "الزينبيات" النسائية والتي تتألف من فتيات وطالبات مدارس جرى استقطابهن خلال الفترة السابقة.
وأوضح المصدر إن المليشيات أخضعت المتدربات لدورة على جميع أنواع الأسلحة، وهو مايعني أنها قد تغامر باستخدامهن في أي أعمال قتالية، فيما يرى مراقبون إن المليشيات تجهز الفرق الجديدة من مسلحات "الزينبيات" لقمع أي فعاليات احتجاجية نسائية ضد الجماعة بصنعاء.
وتورطت مليشيات الحوثي في تجنيد عشرات النساء وطالبات المدارس والزج بهن في أعمال عنف واعتقالات وتعذيب للنساء في العاصمة صنعاء، وهو سلوك دخيل في عرف المجتمع اليمني الذي يجرم الاعتداء على المرأة أو تجنيدها والزج بها في أعمال العنف.