معسكرا تدريبيا لدفعة جديدة من ”الزينبيات“ في قلب العاصمة صنعاء

الإثنين 27 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ متابعات

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أفادت مصادر اعلامية، الاثنين 27 يناير/كانون الثاني، بأن مليشيا الحوثي الانقلابية، نظمت معسكراً تدريبياً لفتيات مجندات ضمن فرق "الزينبيات" في العاصمة صنعاء.

وبحسب مصادر "العاصمة أونلاين"، فإن مليشيات الحوثي نظمت في نادي بلقيس الذي تحتله بشارع صخر وسط العاصمة صنعاء، دورة عسكرية لمجموعة جديدة من فرقة "الزينبيات" النسائية والتي تتألف من فتيات وطالبات مدارس جرى استقطابهن خلال الفترة السابقة.

وأوضح المصدر إن المليشيات أخضعت المتدربات لدورة على جميع أنواع الأسلحة، وهو مايعني أنها قد تغامر باستخدامهن في أي أعمال قتالية، فيما يرى مراقبون إن المليشيات تجهز الفرق الجديدة من مسلحات "الزينبيات" لقمع أي فعاليات احتجاجية نسائية ضد الجماعة بصنعاء.

وتورطت مليشيات الحوثي في تجنيد عشرات النساء وطالبات المدارس والزج بهن في أعمال عنف واعتقالات وتعذيب للنساء في العاصمة صنعاء، وهو سلوك دخيل في عرف المجتمع اليمني الذي يجرم الاعتداء على المرأة أو تجنيدها والزج بها في أعمال العنف.