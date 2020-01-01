توجيهات حكومية لمحور بيحان بالتحرك لاسناد الجيش في ”نهم“ واستكمال تحرير ”البيضاء“

الإثنين 27 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الاثنين 27 يناير/كانون الثاني، اتصالات هاتفية بمحافظ البيضاء اللواء ناصر السوادي وقائد محور بيحان اللواء مفرح بحيبح، للاطلاع على التطورات الميدانية والعسكرية في عدد من جبهات القتال ضد مليشيات الحوثي الانقلابية، وخاصة في شرق العاصمة صنعاء ومحافظة البيضاء.

وجرى خلال الاتصالين، مناقشة الترتيبات القائمة لإسناد الجيش الوطني ورجال القبائل في المعارك الدائرة في مديرية نهم شرق صنعاء واستكمال تحرير ما تبقى من مناطق تحت سيطرة المليشيا الحوثية الانقلابية بمحافظة البيضاء، والدعم الحكومي في هذا الجانب.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على ان الحكومة وبتوجيهات رئيس الجمهورية، وفي ظل الالتفاف الشعبي والقبلي حول الشرعية، لن تقف مكتوفة الأيدي وستواجه بحزم الجرائم المستمرة للمليشيا الحوثية وسعيها الواضح لإطالة امد الحرب، وتعميق مأساة الشعب اليمني والكارثة الإنسانية الاسوأ في العالم التي تسببت بها.

وأشار إلى ان استمرار تصعيد ميليشيات الحوثي الانقلابية يمثل دليلا واضحا على رفضها الصريح لجهود السلام، على ارتهانها الكامل لأجندة داعميها لتخفيف الضغط والعزلة الدولية التي يواجهها النظام الإيراني .

بدوره قدم محافظ البيضاء، لرئيس الوزراء شرح عن العمليات العسكرية المستمرة والجبهات الجديدة التي تم فتحها لاستكمال تحرير ما تبقى من مناطق المحافظة وحتى انهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة والسلطة الشرعية، معربا عن تقديره لاهتمام ودعم رئيس الوزراء لاحتياجات أبناء محافظة البيضاء في الجوانب المختلفة.

فيما أشار اللواء مفرح بحيبح، إلى ان اندفاع مليشيات الحوثي ومحاولتها تحقيق اختراق في الجبهات دليل على انها تعيش ايامها الأخيرة، وانها إلى زوال، ولن يقبل اليمنيين مشروعهم العنصري مهما كانت الظروف والتضحيات.. مؤكدا ان انهاء هذه الميليشيات واستعادة الدولة يحتاج فقط إلى إعادة ترتيب الصفوف وتوحيد الجهود وصدق النوايا في المواجهة.