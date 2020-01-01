توجيهات حكومية لمحور بيحان بالتحرك لاسناد الجيش في ”نهم“ واستكمال تحرير ”البيضاء“ الاعلان عن مقتل مسؤول حكومي بارز في ”الجوف“ الطيران الأمريكي يقصف في “مأرب“ مسؤول حكومي يكشف عن شحنة أسلحة حديثة وصلت للحوثيين عبر ميناء الحديدة قادمة من ايران هادي يطلع على سير معارك نهم ومأرب والجوف وهذا ماقاله للمقدشي والعرادة والعكيمي وشريف وشدد عليه الجيش ينصب فخا للحوثيين أسفل فرضة نهم وهذا ماحدث لتعزيزات حوثية كبيرة سمح لها الجيش بالتقدم اللواء العكيمي يظهر على تخوم «براقش» ومصادرنا تكشف حقيقة سقوطها بيد الحوثيين وتفاصيل ماحدث حملة الكترونية تضامنا مع المختطف «زكريا قاسم» والمدعو «شلال شايع» ابرز المتورطين أقوى رد على «ظهور ابو علي الحاكم في مفرق الجوف وسقوط المحافظة» وماذا وجدوا حين ذهبوا للبحث عنه السعودية تحسم الأمر بشأن الغاء او تعديل رسوم الوافدين
أعلنت السلطات المحلية بمحافظة الجوف (شمال البلاد)، الاثنين 27 يناير/كانون الثاني، مقتل مسؤول حكومي، أمس، بقذيفة أطلقتها مليشيا الحوثي على مدينة الحزم عاصمة المحافظة.
وفي تغريدة على ”تويتر“، رصدها ”مأرب برس“، قال مدير الإعلام في المحافظة ان مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، الدكتور ناصر مثنى، قتل بقذيفة حوثية اطلقتها المليشيا على مدينة الحزم.
وأشار الى ان ”مثنى“، ينحدر من محافظة تعز (وسط اليمن)، ويعمل في الوظيفة الحكومية بمحافظة الجوف منذ العام 1997م.
وتشهد عدة جبهات في محافظة الجوف قتالاً ضارياً إثر هجوم مكثف شنه الحوثيون، منذ مطلع الأسبوع الماضي، على مواقع تمركز القوات الحكومية في مديرية المتون ومنطقة العقبة القريبة من مدينة الحزم عاصمة المحافظة.