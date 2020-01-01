الاعلان عن مقتل مسؤول حكومي بارز في ”الجوف“

الإثنين 27 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت السلطات المحلية بمحافظة الجوف (شمال البلاد)، الاثنين 27 يناير/كانون الثاني، مقتل مسؤول حكومي، أمس، بقذيفة أطلقتها مليشيا الحوثي على مدينة الحزم عاصمة المحافظة.

وفي تغريدة على ”تويتر“، رصدها ”مأرب برس“، قال مدير الإعلام في المحافظة ان مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، الدكتور ناصر مثنى، قتل بقذيفة حوثية اطلقتها المليشيا على مدينة الحزم.

وأشار الى ان ”مثنى“، ينحدر من محافظة تعز (وسط اليمن)، ويعمل في الوظيفة الحكومية بمحافظة الجوف منذ العام 1997م.

وتشهد عدة جبهات في محافظة الجوف قتالاً ضارياً إثر هجوم مكثف شنه الحوثيون، منذ مطلع الأسبوع الماضي، على مواقع تمركز القوات الحكومية في مديرية المتون ومنطقة العقبة القريبة من مدينة الحزم عاصمة المحافظة.