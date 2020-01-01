الطيران الأمريكي يقصف في “مأرب“ مسؤول حكومي يكشف عن شحنة أسلحة حديثة وصلت للحوثيين عبر ميناء الحديدة قادمة من ايران هادي يطلع على سير معارك نهم ومأرب والجوف وهذا ماقاله للمقدشي والعرادة والعكيمي وشريف وشدد عليه الجيش ينصب فخا للحوثيين أسفل فرضة نهم وهذا ماحدث لتعزيزات حوثية كبيرة سمح لها الجيش بالتقدم اللواء العكيمي يظهر على تخوم «براقش» ومصادرنا تكشف حقيقة سقوطها بيد الحوثيين وتفاصيل ماحدث حملة الكترونية تضامنا مع المختطف «زكريا قاسم» والمدعو «شلال شايع» ابرز المتورطين أقوى رد على «ظهور ابو علي الحاكم في مفرق الجوف وسقوط المحافظة» وماذا وجدوا حين ذهبوا للبحث عنه السعودية تحسم الأمر بشأن الغاء او تعديل رسوم الوافدين حزب الاصلاح يسخر من البخيتي ويرد بشأن ماحدث في جبهة نهم وصرواح لقاءات واشنطن: إسرائيل تراهن على الرفض العربي والفلسطيني لصفقة القرن"تقرير"
شنت طائرات الدرونز الأمريكية (طائرة بدون طيار)، فجر اليوم الاثنين،ة 27 يناير/كانون الثاني، غارة جوية استهدفت منزلاً لقيادي يعتقد انتمائه لتنظيم القاعدة في محافظة مأرب (شرق اليمن).
وقالت مصادر محلية، إن ”منزلًا في قرية الحزمة بوادي عبيدة بمحافظة مأرب، دمر بالكامل بعد استهدافه، فجر اليوم، بقصف جوي لطائرة درونز أمريكية“.
وبحسب المصادر فإن المنزل المستهدف كان يسكنه أفراداً يُعتقد انتماءهم لتنظيم القاعدة.
وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية، منذ سنوات، استهداف مواقع مزعومة لتنظيم القاعدة الإرهابي، عبر طائرات من دون طيار، من دون وجود تنسيق حكومي، وغالباً ما يسقط فيها مدنيون.