الطيران الأمريكي يقصف في “مأرب“

الإثنين 27 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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شنت طائرات الدرونز الأمريكية (طائرة بدون طيار)، فجر اليوم الاثنين،ة 27 يناير/كانون الثاني، غارة جوية استهدفت منزلاً لقيادي يعتقد انتمائه لتنظيم القاعدة في محافظة مأرب (شرق اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن ”منزلًا في قرية الحزمة بوادي عبيدة بمحافظة مأرب، دمر بالكامل بعد استهدافه، فجر اليوم، بقصف جوي لطائرة درونز أمريكية“.



وبحسب المصادر فإن المنزل المستهدف كان يسكنه أفراداً يُعتقد انتماءهم لتنظيم القاعدة.



وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية، منذ سنوات، استهداف مواقع مزعومة لتنظيم القاعدة الإرهابي، عبر طائرات من دون طيار، من دون وجود تنسيق حكومي، وغالباً ما يسقط فيها مدنيون.