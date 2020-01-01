الطيران الأمريكي يقصف في “مأرب“ مسؤول حكومي يكشف عن شحنة أسلحة حديثة وصلت للحوثيين عبر ميناء الحديدة قادمة من ايران هادي يطلع على سير معارك نهم ومأرب والجوف وهذا ماقاله للمقدشي والعرادة والعكيمي وشريف وشدد عليه الجيش ينصب فخا للحوثيين أسفل فرضة نهم وهذا ماحدث لتعزيزات حوثية كبيرة سمح لها الجيش بالتقدم اللواء العكيمي يظهر على تخوم «براقش» ومصادرنا تكشف حقيقة سقوطها بيد الحوثيين وتفاصيل ماحدث حملة الكترونية تضامنا مع المختطف «زكريا قاسم» والمدعو «شلال شايع» ابرز المتورطين أقوى رد على «ظهور ابو علي الحاكم في مفرق الجوف وسقوط المحافظة» وماذا وجدوا حين ذهبوا للبحث عنه السعودية تحسم الأمر بشأن الغاء او تعديل رسوم الوافدين حزب الاصلاح يسخر من البخيتي ويرد بشأن ماحدث في جبهة نهم وصرواح لقاءات واشنطن: إسرائيل تراهن على الرفض العربي والفلسطيني لصفقة القرن"تقرير"
قال مسؤول حكومي يمني، الإثنين، إن أسلحة إيرانية حديثة وصلت إلى جماعة الحوثي عبر ميناء الحديدة الواقع تحت سلطة الجماعة غربي البلاد.
وعبر "تويتر"، غرد وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي: "وصول كميات من السلاح والصواريخ الإيرانية النوعية الحديثة إلى مليشيات الحوثي عبر ميناء الحديدة".
وأضاف القديمي: "تحرير الحديدة وموانئها من قبضة الحوثيين هى إنهاء لانقلابهم ومنع وصول أي دعم عسكري إليهم، وكسرهم في فتره وجيزة".
وتساءل مستنكرا: "هل تدرك وتعى القيادة السياسية هذا الأمر؟".
وكانت الحكومة اليمنية والتحالف العربي اتهما بشكل متكرر جماعة الحوثي بتلقي أسلحة من إيران عبر ميناء الحديدة، فيما تنفي الجماعة وطهران هذه الاتهامات.
ويخضع ميناء الحديدة لسلطة الحوثيين منذ أكثر من 5 سنوات، وتدخل منه حوالي 70% من الواردات التجارية والمواد الإغاثية إلى اليمن.