مسؤول حكومي يكشف عن شحنة أسلحة حديثة وصلت للحوثيين عبر ميناء الحديدة قادمة من ايران

الإثنين 27 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال مسؤول حكومي يمني، الإثنين، إن أسلحة إيرانية حديثة وصلت إلى جماعة الحوثي عبر ميناء الحديدة الواقع تحت سلطة الجماعة غربي البلاد.

وعبر "تويتر"، غرد وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي: "‏وصول كميات من السلاح والصواريخ الإيرانية النوعية الحديثة إلى مليشيات الحوثي عبر ميناء الحديدة".

وأضاف القديمي: "تحرير الحديدة وموانئها من قبضة الحوثيين هى إنهاء لانقلابهم ومنع وصول أي دعم عسكري إليهم، وكسرهم في فتره وجيزة".

وتساءل مستنكرا: "هل تدرك وتعى القيادة السياسية هذا الأمر؟".

وكانت الحكومة اليمنية والتحالف العربي اتهما بشكل متكرر جماعة الحوثي بتلقي أسلحة من إيران عبر ميناء الحديدة، فيما تنفي الجماعة وطهران هذه الاتهامات.

ويخضع ميناء الحديدة لسلطة الحوثيين منذ أكثر من 5 سنوات، وتدخل منه حوالي 70% من الواردات التجارية والمواد الإغاثية إلى اليمن.