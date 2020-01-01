الجيش ينصب فخا للحوثيين أسفل فرضة نهم وهذا ماحدث لتعزيزات حوثية كبيرة سمح لها الجيش بالتقدم عاجل : اللواء العكيمي يظهر على تخوم «براقش» ومصادرنا تكشف حقيقة سقوطها بيد الحوثيين وتفاصيل ماحدث حملة الكترونية تضامنا مع المختطف «زكريا قاسم» والمدعو «شلال شايع» ابرز المتورطين أقوى رد على «ظهور ابو علي الحاكم في مفرق الجوف وسقوط المحافظة» وماذا وجدوا حين ذهبوا للبحث عنه السعودية تحسم الأمر بشأن الغاء او تعديل رسوم الوافدين حزب الاصلاح يسخر من البخيتي ويرد بشأن ماحدث في جبهة نهم وصرواح لقاءات واشنطن: إسرائيل تراهن على الرفض العربي والفلسطيني لصفقة القرن"تقرير" صحيفة بريطانة تكشف حقيقة مساعي غريفيث لإحلال السلام وحجم الفشل خلال أسبوع.. الانفلات الأمني في إب يحصد 32ضحية بالأرقام.. ماذا فعل فيروس كورونا بالعالم حتى الآن؟
كشف مصدر عسكري اليوم الاثنين ان الجيش الوطني استدرج تعزيزات حوثية كبيرة كانت تخطط لاستهداف الجيش الوطني في مواقعه في نهم شرق صنعاء .
وفي التفاصيل قال المصدر لموقع «مأرب برس» ان الجيش الوطني سمح لتلك المليشيات بالتقدم في مناطق مفتوحة بمناطق الجدعان اسفل فرضة نهم، ليتم الأطباق عليهم من اربع جهات ومهاجمتهم.
واكد المصدر ان كل تلك المليشيات التي حاولت التقدم لقت مصرعها بالكامل مع التعزيزات التي قدموا بها.
وتعيش المليشيات الحوثية حالة من الارتباك والقلق، خاصة بعد الكم الهائل من الخسائر التي تتكبدها يوميا بين قتيل وجريح .