الجيش ينصب فخا للحوثيين أسفل فرضة نهم وهذا ماحدث لتعزيزات حوثية كبيرة سمح لها الجيش بالتقدم

الإثنين 27 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشف مصدر عسكري اليوم الاثنين ان الجيش الوطني استدرج تعزيزات حوثية كبيرة كانت تخطط لاستهداف الجيش الوطني في مواقعه في نهم شرق صنعاء .

وفي التفاصيل قال المصدر لموقع «مأرب برس» ان الجيش الوطني سمح لتلك المليشيات بالتقدم في مناطق مفتوحة بمناطق الجدعان اسفل فرضة نهم، ليتم الأطباق عليهم من اربع جهات ومهاجمتهم.

واكد المصدر ان كل تلك المليشيات التي حاولت التقدم لقت مصرعها بالكامل مع التعزيزات التي قدموا بها.

وتعيش المليشيات الحوثية حالة من الارتباك والقلق، خاصة بعد الكم الهائل من الخسائر التي تتكبدها يوميا بين قتيل وجريح .