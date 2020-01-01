عاجل : اللواء العكيمي يظهر على تخوم «براقش» ومصادرنا تكشف حقيقة سقوطها بيد الحوثيين وتفاصيل ماحدث

الإثنين 27 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

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ظهر اللواء امين العكيمي محافظ محافظة الجوف علي تخوم أسوار مدينة براقش التاريخية التي ادعى اعلام الحوثي امس الاحد انها سقطت بيده.

وفي تفاصيل ماحدث في «براقش التاريخية» افادت مصادر عسكرية لموقع «مأرب برس» بأن مجموعة من الخلايا النائمة الحوثية مدعومة ببعض العناصر التي تسللت الي منطقة براقش( محافظة الجوف) تم تصويرها في الإعلام الحوثي وهي تصرح وتعلن السيطرة علي منطقة براقش.

تقول المصادر ان الجيش الوطني تحرك فورا بقوة قتالية بقيادة اللواء أمين العكيمي، وخلال ساعات تم الأطباق على تلك المجاميع وفرض حصار مطبق بتعاون من أهالي المنطقة.

واشارت مصادرنا الى وقوع اشتباكات بسيطة ، قتل على اثرها اربعة حوثيين، واستسلام البقية (قرابة ٣٢ فرد) وتم الاستيلاء علي أسلحتهم بينها ٨ أطقم عسكرية.

كما تم العثور بحوزة المليشيات التي استسلمت على صواريخ حرارية، تم مصادرتها مع باقي أسلحتهم.

وعزز الجيش الوطني تواجده في منطقة براقش واعاد تمركزه في المنطقة ، طبقا للمصادر.