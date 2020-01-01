حملة الكترونية تضامنا مع المختطف «زكريا قاسم» والمدعو «شلال شايع» ابرز المتورطين

الإثنين 27 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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يطلق ناشطون في عدن حملة إلكترونية اليوم الاثنين تضامنا مع الشخصية التربوية والناشط في المجال الإغاثي والإنساني وعضو المجلس المحلي سابقا في المعلا "زكريا قاسم" الذي تعرض للاختطاف من قبل إدارة أمن عدن في السابع والعشرين من يناير من العام 2018م ثم الإخفاء القسري.

ويصادف اليوم الاثنين 27 يناير ، مرور عامين على اختطاف زكريا قاسم، إذ أقدم مسلحون يتبعون مدير أمن المحافظة شلال شائع في 27 يناير 2018 على اختطافه أثناء خروجه لأداء فريضة صلاة الفجر في المسجد المجاور لمنزله بمدينة المعلا ، ولا يزال مخفيا حتى اليوم.

وتنطلق الحملة التي دعا لها صحفيون وناشطون على منصات التواصل الاجتماعي في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الاثنين ، وتطالب بالكشف عن مصير زكريا قاسم والافراج الفوري عنه، كما تعبر عن التضامن مع أسرته والتي تتصاعد معاناتها منذ اختطافه وإخفائه.

وتسلط الحملة الممتدة على مدار يوم كامله الضوء على مناقب الرجل ودوره البارز في المجال الاغاثي، وقد خصص القائمون على الحملة وسم (هاشتاج)، باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك بغرض حصر التدوينات والمنشورات على موقعي (الفيس بوك) و (تويتر)، على هذين الوسمين.

#ذكرى_اختطاف_زكريا

#الحريه_للمخفيين_قسريا

#Zakria_abduction_anniversary

#Freedom_for_the_forcibly_dissapperaed

وزكريا قاسم تربوي قدير ومسؤول محلي سابق في عدن وأحد رجال العمل الخيري والإنساني، ويتمتع بعلاقة طيبة مع مختلف الشرائح المجتمعية، ويشهد له الجميع بدماثة الأخلاق وحسن السيرة والسلوك، علاوة على أنه من الشخصيات التي دأبت دائما على خدمة الناس والسعي خلف قضاء مصالحهم وتدبر شؤونهم.

وعرف زكريا قاسم بدوره الكبير في العمل الإنساني والإغاثي بعدن خلال فترة الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي على مدينة عدن في 2015.