أقوى رد على «ظهور ابو علي الحاكم في مفرق الجوف وسقوط المحافظة» وماذا وجدوا حين ذهبوا للبحث عنه

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بثت مليشيات الحوثي الانقلابية خلال الساعات الماضية عدد كبير من الشائعات التي تتحدث عن انتصارات والسيطرة على مواقع ومناطق واسعة شرق صنعاء وفي مأرب والجوف.
وكان من بين تلك الشائعات ما تم ترويجه عن تقدم المليشيات في محافظة الجوف والمبالغة في التظليل الى حد القول بان محافظة الجوف قد سقطت وان ابو علي الحاكم وصل مفرق الجوف.
وفي رد بسيط ومختصر على هذا الكم الكبير من الشائعات ؛كتب احد المشائخ في الجوف منشورا رصده «مأرب برس» رد فيه على مزاعم تواجد الحاكم في مفرق الجوف.
وكتب الشيخ عبد الله العكيمي : « لي من الساعة 4 فجراً أبحث عن علي أبوالحاكم في "مفرق الجوف".!»
واضاف «قلت لمن معي: إبحثوا عن هذا الجِرْذ في كل وادي، فإذا لقيتموه فأتوا به إليَّ ،للأسف .. لم نعثر عليه، لكننا عثرنا على جثث شباب في عمر الزهور (في اشارة الى قتلى الحوثيين من الاطفال الذي يتم الزج بهم)».
وتابع «تألمتُ جداً عندما رأيتهم .. وقلت لمن معي: كان الأولى بهؤلاء الشباب أن يكونوا في المدارس .. لافي المتارس.!»
وختم الشيخ العكيمي رسالته بوضع وقت كتابتها «فجر الاثنين ٢٦ يناير ٢٠٢٠ م»
وهاشتاج«#مفرق_الجوف_بيد_الشرعية».