حزب الاصلاح يسخر من البخيتي ويرد بشأن ماحدث في جبهة نهم وصرواح

الإثنين 27 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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سخر مصدر مسئول في الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح، من تصريح القيادي الحوثي محمد البخيتي حول أحداث جبهة نهم الأخيرة.

وقال المصدر إن " تصريحات البخيتي تأتي تواصلا لتصريحاته الممجوجة والمكرورة، والتي يحاول من خلالها النيل من مواقف الاصلاح الثابتة ضد مشروعهم التدميري المدعوم من إيران، متناسيا الموقف الواضح للإصلاح في كل المحطات وانحيازه الثابت والمبدأي إلى جانب الشعب اليمني وخياراته وشرعيته وقضاياه العادلة".

وأكد المصدر أن "تلك المحاولات البائسة للتشكيك بمواقف الإصلاح الثابتة والراسخة والمبدئية الرافضة لانقلاب جماعته على الدولة لم تعد تنطلي على احد".

وبين المصدر أن "تلك التصريحات المكذوبة توضح بجلاء حالة الانهزامية والهستيرية التي يمر بها البخيتي وجماعته" .

وكان البخيتي زعم في مداخله تلفزيونية وجود هدنة بين الاصلاح والحوثيين في نهم وصرواح .

وقال البخيتي ان الاصلاح خرق الهدنة لذلك رد الحوثي على الخروقات ، في محاولة لتحميل الحزب مسئولية ماحدث ، وهو ما سخر منه الاصلاح.