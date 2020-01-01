صحيفة بريطانة تكشف حقيقة مساعي غريفيث لإحلال السلام وحجم الفشل

الإثنين 27 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- متابعات

عدد القراءات 304

كشفت صحيفة العرب اللندنية، في تقرير بعددها الصادر امس، عن نتائج مباحثات لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، في صنعاء.

وقالت الصحيفة، نقلا عن مصادرها، إن غريفيث ووفد الاتحاد الأوروبي فشلا، في إحراز أي نتائج خلال زيارتهم لصنعاء الأسبوع الماضي ومقابلة قيادات مليشيا الحوثي.

وأوضحت أن قيادات المليشيا الإرهابية، رددت المطالب السابقة ذاتها بشأن إيقاف العمليات الجوية للتحالف العربي واستئناف تشغيل مطار صنعاء.

وربطت الصحيفة بين التصعيد الحوثي وتداعيات الملف الإيراني، مؤكدة أن التصعيد استجابة لرغبة طهران في إظهار فاعلية أذرعها العسكرية في اليمن، في حال مضى المجتمع الدولي قدما في تضييق الخناق السياسي والاقتصادي على النظام الإيراني.

المصدر: موقع الحدث نقلا عن العرب اللندنية