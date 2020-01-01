لقاءات واشنطن: إسرائيل تراهن على الرفض العربي والفلسطيني لصفقة القرن"تقرير" صحيفة بريطانة تكشف حقيقة مساعي غريفيث لإحلال السلام وحجم الفشل خلال أسبوع.. الانفلات الأمني في إب يحصد 32ضحية بالأرقام.. ماذا فعل فيروس كورونا بالعالم حتى الآن؟ حقائق حول كيفية اختراق الهواتف الذكية؟ علماء يكتشفون أن"التوتر يؤدي الشيب المبكر" مطالب حكومية بتحديث بيانات شركات الصرافة وتصحيحها تراجع أسعار النفط بسبب المخاوف من التأثير الإقتصادي لفيروس كورونا وزير التخطيط يبحث توسيع التعاون مع منظمة الهجرة انتهاكات حوثية لترهيب الإحجام الشعبي عن رفد الجبهات الحرثية بالمقاتلين
كشفت صحيفة العرب اللندنية، في تقرير بعددها الصادر امس، عن نتائج مباحثات لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، في صنعاء.
وقالت الصحيفة، نقلا عن مصادرها، إن غريفيث ووفد الاتحاد الأوروبي فشلا، في إحراز أي نتائج خلال زيارتهم لصنعاء الأسبوع الماضي ومقابلة قيادات مليشيا الحوثي.
وأوضحت أن قيادات المليشيا الإرهابية، رددت المطالب السابقة ذاتها بشأن إيقاف العمليات الجوية للتحالف العربي واستئناف تشغيل مطار صنعاء.
وربطت الصحيفة بين التصعيد الحوثي وتداعيات الملف الإيراني، مؤكدة أن التصعيد استجابة لرغبة طهران في إظهار فاعلية أذرعها العسكرية في اليمن، في حال مضى المجتمع الدولي قدما في تضييق الخناق السياسي والاقتصادي على النظام الإيراني.
المصدر: موقع الحدث نقلا عن العرب اللندنية