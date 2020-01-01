خلال أسبوع.. الانفلات الأمني في إب يحصد 32ضحية

الإثنين 27 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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كشفت مصادر مطلعة في محافظة إب، عن ارتفاع ضحايا الانفلات الأمني الذي تشهده المحافظة منذ مطلع الأسبوع الماضي، إلى 32 قتيلا وجريحا بينهم أربع نساء.

وقالت المصادر لـ"المشهد العربي" إن العدد ارتفع إلى 32 ضحية بعد تسجيل ثلاث جرائم قتل، أمس الأحد، في المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، حيث لقي المواطن رضوان صادق عبده ياسر مصرعه برصاص مسلحين في مديرية ذي السفال جنوب مدينة إب.

كما اغتال مسلح مواطن يدعى محمد محمد ناجي نشوان، في مديرية المخادر شمال المحافظة، فيما قُتل المواطن عمر ثابت بابكر، في اشتباكات مسلحة جرت في سوق الظهار، بين مسلحين حوثيين.

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، فوضى أمنية زادت معها معدلات الجريمة والقتل اليومية وأعمال النهب والسطو على الممتلكات العامة والخاصة.