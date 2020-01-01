بالأرقام.. ماذا فعل فيروس كورونا بالعالم حتى الآن؟

الإثنين 27 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا الجديد إلى أكثر من 80 شخصا في الصين، بحسب ما أعلنت السلطات، الاثنين، في وقت يدخل الفيروس دولا جديدة.

وأكدت السلطات الصينية، بحسب ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس"، إصابة أكثر من 2700 شخص ووفاة 80 شخصا آخرين.

وسجلت معظم الحالات في الصين في مدينة ووهان عاصمة مقاطعة هوبي، وسط الصين، التي تعد منشأ الفيروس المميت.

وظهر فيروس كورونا للمرة الأولى في ووهان في نهاية ديسمبر الماضي.

وأكدت سلطات دول عدة اكتشاف 40 حالة، جميعهم تقريبا من السائحين الصينيين، أو أشخاص وفدوا من ووهان مؤخرا.