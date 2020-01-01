آخر الاخبار

بالأرقام.. ماذا فعل فيروس كورونا بالعالم حتى الآن؟ حقائق حول كيفية اختراق الهواتف الذكية؟ علماء يكتشفون أن"التوتر يؤدي الشيب المبكر" مطالب حكومية بتحديث بيانات شركات الصرافة وتصحيحها تراجع أسعار النفط بسبب المخاوف من التأثير الإقتصادي لفيروس كورونا وزير التخطيط يبحث توسيع التعاون مع منظمة الهجرة انتهاكات حوثية لترهيب الإحجام الشعبي عن رفد الجبهات الحرثية بالمقاتلين مسؤول إيراني يكشف عن الحل الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية تحذير رسمي لسكان هذه المحافظات صواريخ تصيب السفارة الأميركية في بغداد

بالأرقام.. ماذا فعل فيروس كورونا بالعالم حتى الآن؟

الإثنين 27 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-وكالات
عدد القراءات 56

 

ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا الجديد إلى أكثر من 80 شخصا في الصين، بحسب ما أعلنت السلطات، الاثنين، في وقت يدخل الفيروس دولا جديدة.

وأكدت السلطات الصينية، بحسب ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس"، إصابة أكثر من 2700 شخص ووفاة 80 شخصا آخرين.
وسجلت معظم الحالات في الصين في مدينة ووهان عاصمة مقاطعة هوبي، وسط الصين، التي تعد منشأ الفيروس المميت.
وظهر فيروس كورونا للمرة الأولى في ووهان في نهاية ديسمبر الماضي.
وأكدت سلطات دول عدة اكتشاف 40 حالة، جميعهم تقريبا من السائحين الصينيين، أو أشخاص وفدوا من ووهان مؤخرا.

إقراء أيضاً
صواريخ تصيب السفارة الأميركية في بغداد
شاهد..هكذا تحولت معقل فيروس كورونا الجديد تتحول لمدينة أشباح
هكذا يريدون تقسيم العراق .. تفاصيل الخطة
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان:الإمارات ارتكبت 2105انتهاكا حقوقيا منذ2017
ترامب: أمريكا لن ترفع العقوبات من أجل التفاوض مع إيران
أردوغان:يعد ببناء منزل لكل من بقي دون مأوى جراء الزلزال
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس