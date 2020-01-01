مطالب حكومية بتحديث بيانات شركات الصرافة وتصحيحها

الإثنين 27 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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شدد مسؤول يمني على أهمية إشهار أسعار العملات وتحديث وتقييد البيانات التجارية لشركات ومتاجر الصرافة من سجل واسم وعلامة أو أي أنظمة وتطبيقات تجارية للحفاظ عليها وفقاً للقوانين التجارية النافذة لدى وزارة الصناعة والتجارة اليمنية.

وطبقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، شدد نائب وزير الصناعة والتجارة، سالم الوالي على أهمية استشعار روح المسؤولية الأخلاقية في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعمل معاً لخلق بيئة اقتصادية وتجارية تساعد في تعافي العملة المحلية، مبديا استعداد الوزارة في تسهيل كافة الإجراءات القانونية التي تحمي وتدعم تطوير سير العمل التجارية والمصرفي وفقا للقانون.

جاء ذلك لدى لقاء الوالي أمس مع جمعية الصرافين ومالكي شركات ومحلات الصرافة بعدن، إذ جرت مناقشة تحديث المعلومات وتراخيص السجلات والأسماء والعلامات التجارية.