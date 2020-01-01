بالأرقام.. ماذا فعل فيروس كورونا بالعالم حتى الآن؟ حقائق حول كيفية اختراق الهواتف الذكية؟ علماء يكتشفون أن"التوتر يؤدي الشيب المبكر" مطالب حكومية بتحديث بيانات شركات الصرافة وتصحيحها تراجع أسعار النفط بسبب المخاوف من التأثير الإقتصادي لفيروس كورونا وزير التخطيط يبحث توسيع التعاون مع منظمة الهجرة انتهاكات حوثية لترهيب الإحجام الشعبي عن رفد الجبهات الحرثية بالمقاتلين مسؤول إيراني يكشف عن الحل الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية تحذير رسمي لسكان هذه المحافظات صواريخ تصيب السفارة الأميركية في بغداد
بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور نجيب العوج خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن أمس، مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن كريستا روتنشتاينر، تعزيز آليات التعاون والتنسيق بين الجانبين ومشاريع المنظمة المقرر تنفيذها في اليمن خلال العام الجاري 2020.
كما ناقش اللقاء الذي ضم وكيل وزارة التخطيط لقطاع التعاون الدولي عمر عبد العزيز، توسيع مجالات التعاون بين الوزارة والمنظمة بالاعتماد على قاعدة بيانات شاملة وتقديم التسهيلات اللازمة للمنظمة من أجل تقديم المزيد من الدعم، وتنفيذ أنشطة مختلفة بعدد من المجالات والقطاعات.
وجدد وزير التخطيط الدكتور العوج، التأكيد على أهمية التعاون والشراكة بين الحكومة ووزارة التخطيط والمنظمات المختلفة بينها البعثة الدولية للهجرة لمواصلة الجهود التنموية، والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية لأفراد المجتمع.