مسؤول إيراني يكشف عن الحل الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية

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أكد السفير الإيراني في سلطنة عمان، محمد رضا نوري شاهرودي، أن حل الأزمة اليمنية يتطلب إرادة جادة من المسئولين في المملكة العربية السعودية.
وقال السفير الإيراني أوله موئسبي، خلال اجتماعه مع السفير الدنماركي في السعودية والسفير غير المقيم في عمان والكويت والبحرين واليمن، إن "الأزمة في اليمن ليس لها حل عسكري وأن الحل الوحيد هو التفاوض، وسلطنة عمان مستعدة للتوسط في هذا الصدد، لكن على السعودية أن تبدي إرادة جادة"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".
وتقود السعودية، منذ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.
وفي المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.