تحذير رسمي لسكان هذه المحافظات

الإثنين 27 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر اليمن اليوم الإثنين بكتلة من الغبار واسع الانتشار مصدرها شرق ووسط شبه الجزيرة العربية تؤثر حاليات على صحراء الربع الخالي ومن المحتمل أن تتقدم جنوبا وتتأثر بها صحاري محافظات ( حضرموت ، المهرة ، شبوة ، مأرب والجوف) يرافقها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأشار المركز في نشرته الجوية إلى تأثر أجزاء من محافظات ( صعدة ، عمران ، صنعاء ، ذمار , البيضاء) بالعوائق الترابية لكن بكثافة أقل .

وحذر المركز المواطنين في محافظات ( حضرموت ، المهرة ، شبوة ، مأرب والجوف) بأخذ الاحتياطات اللازمة من أثار موجة الغبار الواسع الانتشار خاصة من يعانون من الأمراض الصدرية وسائقي المركبات في الخطوط الطويلة والطرقات الصحراوية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار.

ونبه المركز ، سائقي المركبات من تدني الرؤية الأفقية في المنحدرات الجبلية لمحافظات ( حجة ، المحويت ، ريمه ، إب ، تعز ، ومرتفعات أبين ولحج) بسبب احتمال تشكل الضباب.