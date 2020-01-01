الحوثيون يقصفون مخيم للنازحين بالخانق بصنعاء

الإثنين 27 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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وجهت السلطة المحلية لمحافظة صنعاء نداء انسانيا لكافة المنظمات الانسانية والاقليمية والمحلية للتدخل السريع لإغاثة النازحين من المناطق القريبة من الاشتباكات في نهم الى محافظة مأرب.

واستهدفت مليشيا الحوثي مخيم الخانق للنازحين بالقذائف رغم انه يبعد عن مناطق الاشتباكات بأكثر من خمسين كيلو متر.

وأكدت السلطة المحلية في اجتماعها اليوم برئاسة المحافظ اللواء عبدالقوي شريف، حاجة الأسر النازحة لخيم الإيواء والمساعدات الغذائية والدوائية.

ودانت السلطة المحلية لمحافظة صنعاء تعمد مليشيا الحوثي استهداف قرى ومنازل المواطنين القريبة من مناطق الاشتباكات واستهداف مخيم الخانق للنازحين بشكل متعمد الذي يضم ما يقارب الف وخمسمائة أسرة نازحة.