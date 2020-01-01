نزع 125 ألف لغم خلال عام ونصف في اليمن

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أعلن مشروع مسام السعودي لنزع الألغام في اليمن، اليوم الأحد، أن فرقه الميدانية نزعت خلال أكثر من عام ونصف ما يزيد على 125 ألف لغم وقطعة ذخيرة غير منفجرة.
وقال المشروع، في بيان صادر عن مديره أسامة القصيبي، إن "إجمالي ما تم نزعه من قبل الفرق الميدانية، منذ انطلاق المشروع، ولغاية 23 يناير (كانون الثاني) الجاري، بلغ 125902 لغماً وذخيرة غير منفجرة".
وأضاف أن "الفرق الهندسية نزعت خلال الأسبوع الماضي لوحده أكثر من 400 لغم مضاد للدبابات وستة ألغام مضادة للأفراد".
ولفت إلى أنه "منذ بداية الشهر الجاري، تمكنت الفرق الميدانية من نزع 5 آلاف و557 لغماً وذخيرة غير منفجرة".
ويعمل مشروع مسام لنزع الألغام منذ يونيو (حزيران) 2018، وهو تابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وسبق أن قتل عدد من خبرائه بينهم أجانب، في انفجار ألغام أثناء عملهم على نزعها أو تجميعها بعد تفكيكها.
وتتهم السلطات اليمنية جماعة الحوثي بزرع أكثر من مليون لغم في البلاد التي تشهد حرباً للعام السادس على التوالي خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.