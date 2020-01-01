دعوة إلى اتفاق يمني شامل ينهي الحرب إحباط تهريب مخطوطات أثرية في تعز الدول الكُبرى تصدر بياناً مشتركاً بشأن تطورات الأوضاع في«اليمـن» تفاصيل حصرية بمستجدات المعارك المحتدمة في ”نهم“ و”مأرب“ وجبهات محافظة ”الجوف“ التي نقلت مليشيا الحوثي كل ثقلها العسكري اليها آخر المستجدات من الجوف وأين تدور المعارك وكيف تعامل الطيران مع تعزيزات الحوثيين؟ بحضور أكثر من 40 الف متفرج..شعب حضرموت بطلا لأول دوري كرة قدم في اليمن منذ الانقلاب محافظ مأرب اللواء ”سلطان العرادة“ يخرج بكلمة جماهيرية لطمأنة الشعب.. زف البشرى وكشف حقيقة وتفاصيل المعارك في ”نهم“ شاهد..هكذا تحولت معقل فيروس كورونا الجديد تتحول لمدينة أشباح مقتل جندي قرب عدن بانفجار قنبلة يدوية هكذا يريدون تقسيم العراق .. تفاصيل الخطة
أعلن الجيش اليمني، إحباط تهريب مخطوطات يعود تاريخها إلى نحو ألف عام، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبث من الرياض، أن "الشرطة العسكرية قبضت في نقطة الهنجر، غرب مدينة تعز، على عصابة لتهريب الآثار مكونة من 3 أشخاص وبحوزتهم كمية من المخطوطات يزيد عمرها عن 800 عام وتعود لعهد الدولة الرسولية، كانت في طريقها إلى خارج المحافظة".
وأوضحت أن "ضبط المخطوطات الخاصة بالمتحف الوطني في تعز، تم بناء على عملية للاستخبارات بالتنسيق مع الشرطة العسكرية والأجهزة الأمنية".
وأشارت إلى "اعتراف المضبوطين خلال التحقيق بحيازة آثار ومقتنيات أخرى خاصة بالمتحف الوطني".
ووفقا للوكالة الرسمية "تم تسليم المخطوطات للمتحف الوطني بحضور وكيل وزارة الثقافة عبد الهادي العزعزي وقائد الشرطة العسكرية العميد محمد الخولاني، وقائد شعبة الاستخبارات العسكرية العميد عبده البحيري".