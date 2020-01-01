الدول الكُبرى تصدر بياناً مشتركاً بشأن تطورات الأوضاع في«اليمـن» تفاصيل حصرية بمستجدات المعارك المحتدمة في ”نهم“ و”مأرب“ وجبهات محافظة ”الجوف“ التي نقلت مليشيا الحوثي كل ثقلها العسكري اليها آخر المستجدات من الجوف وأين تدور المعارك وكيف تعامل الطيران مع تعزيزات الحوثيين؟ بحضور أكثر من 40 الف متفرج..شعب حضرموت بطلا لأول دوري كرة قدم في اليمن منذ الانقلاب محافظ مأرب اللواء ”سلطان العرادة“ يخرج بكلمة جماهيرية لطمأنة الشعب.. زف البشرى وكشف حقيقة وتفاصيل المعارك في ”نهم“ شاهد..هكذا تحولت معقل فيروس كورونا الجديد تتحول لمدينة أشباح مقتل جندي قرب عدن بانفجار قنبلة يدوية هكذا يريدون تقسيم العراق .. تفاصيل الخطة السلطات الشرعية توجه نداء استغاثة عاجل من صنعاء وتدعو لتدخل سريع رعب في صنعاء وعشرات الجثث تصل من جبهة نهم ومشاهد حية من ارض المعركة
حذر سفراء أمريكا وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا لدى اليمن، من تداعيات التصعيد العسكري الأخير الذي يشهده اليمن هذه الأيام.
وقال السفراء الغربيين، في بيان مشترك، اليوم الأحد، إن التصعيد تسبب في مقتل مدنيين وتشريد العائلات، محذرين من تراجع التقدم المحرز في وقف التصعيد، داعين من وصفهم بالقادة من جميع الأطراف على وقف القتال على الفور.
وشدد السفراء على التأييد التام لجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص ودعوته الأطراف إلى الالتزام بمبادرات وقف التصعيد ومواصلة تعزيز تلك المبادرات.
ومنذ أسبوع تشهد جبهات نهم والجوف ومأرب والبيضاء، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي الانقلابية.