الدول الكُبرى تصدر بياناً مشتركاً بشأن تطورات الأوضاع في«اليمـن»

الأحد 26 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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حذر سفراء أمريكا وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا لدى اليمن، من تداعيات التصعيد العسكري الأخير الذي يشهده اليمن هذه الأيام.

وقال السفراء الغربيين، في بيان مشترك، اليوم الأحد، إن التصعيد تسبب في مقتل مدنيين وتشريد العائلات، محذرين من تراجع التقدم المحرز في وقف التصعيد، داعين من وصفهم بالقادة من جميع الأطراف على وقف القتال على الفور.

وشدد السفراء على التأييد التام لجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص ودعوته الأطراف إلى الالتزام بمبادرات وقف التصعيد ومواصلة تعزيز تلك المبادرات.

ومنذ أسبوع تشهد جبهات نهم والجوف ومأرب والبيضاء، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي الانقلابية.