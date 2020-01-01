آخر الاخبار

آخر المستجدات من الجوف وأين تدور المعارك وكيف تعامل الطيران مع تعزيزات الحوثيين؟ بحضور أكثر من 40 الف متفرج..شعب حضرموت بطلا لأول دوري كرة قدم في اليمن منذ الانقلاب محافظ مأرب اللواء ”سلطان العرادة“ يخرج بكلمة جماهيرية لطمأنة الشعب.. زف البشرى وكشف حقيقة وتفاصيل المعارك في ”نهم“ شاهد..هكذا تحولت معقل فيروس كورونا الجديد تتحول لمدينة أشباح مقتل جندي قرب عدن بانفجار قنبلة يدوية هكذا يريدون تقسيم العراق .. تفاصيل الخطة السلطات الشرعية توجه نداء استغاثة عاجل من صنعاء وتدعو لتدخل سريع رعب في صنعاء وعشرات الجثث تصل من جبهة نهم ومشاهد حية من ارض المعركة زوجة احد المختطفين تفضح المدعو شلال شايع شاهد : ظهور للواء العكيمي يرعب الحوثيين وتوجيه رسائل قوية ودعوة هامة

بحضور أكثر من 40 الف متفرج..شعب حضرموت بطلا لأول دوري كرة قدم في اليمن منذ الانقلاب

الأحد 26 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة
عدد القراءات 461

توج فريق شعب حضرموت بطلا للدوري التنشيطي لكرة القدم بفوزه في نهائي البطولة على منافسه القوي وحدة عدن بركلات الترجيح ( 3 / 2 ) في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم الاحد بملعب مدينة سيئون وسط حضور جماهيري قياسي في تاريخ المنافسات الكروية تجاوز الاربعين الف مشجع. 

وكان الوقت الاصلي للمباراة انتهى بالتعادل السلبي بدون اهداف، لينتهي اللقاء بفوز شعب حضرموت بضربات الترجيح وتتويجه باللقب، وهو الفريق الذي دخل البطولة بدون اي حظوظ وفقا للنقاد والمتابعين بينما كان المرشح الاول للقب فريق وحدة عدن المدجج بالنجوم والاكثر جاهزية وامكانيات.

وكانت البطولة التي انطلقت في الحادي عشر من الشهر الجاري قد شهدت مشاركة ثمان فرق تأهلت عن مرحلة تصفيات سابقة وهي شعب حضرموت ووحدة عدن والتلال واهلي تعز واتحاد اب واليرموك واهلي صنعاء وهلال الحديدة.

وهذا هو اول نهائي لبطولة كروية ينظمها الاتحاد العام لكرة القدم ، منذ الانقلاب الحوثي عام 2014 وتوقف منافسات الدوري العام الممتاز لخمسة مواسم متتالية.

إقراء أيضاً
شاهد : جماهير يمنية غفيرة تلفت الانظار وترقب لأول نهائي مثير منذ سنوات
مواجهات قوية في نصف نهائي بطولة الدوري اليمني «التوقيت وموعد المباراة النهائية»
خبر سار للجمهور السعودي والعربي وانجازين بضربة واحدة
في الدوري اليمني التنشيطي .. تعرف على الفرق التي تأهلت والتي غادرت البطولة رسميا
تأهل فريقا التلال وأهلي تعز إلى نصف نهائي الدوري التنشيطي
محمد صلاح يطلق رصاصة الرحمة على مانشستر يونايتد
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس