بحضور أكثر من 40 الف متفرج..شعب حضرموت بطلا لأول دوري كرة قدم في اليمن منذ الانقلاب

الأحد 26 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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توج فريق شعب حضرموت بطلا للدوري التنشيطي لكرة القدم بفوزه في نهائي البطولة على منافسه القوي وحدة عدن بركلات الترجيح ( 3 / 2 ) في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم الاحد بملعب مدينة سيئون وسط حضور جماهيري قياسي في تاريخ المنافسات الكروية تجاوز الاربعين الف مشجع.

وكان الوقت الاصلي للمباراة انتهى بالتعادل السلبي بدون اهداف، لينتهي اللقاء بفوز شعب حضرموت بضربات الترجيح وتتويجه باللقب، وهو الفريق الذي دخل البطولة بدون اي حظوظ وفقا للنقاد والمتابعين بينما كان المرشح الاول للقب فريق وحدة عدن المدجج بالنجوم والاكثر جاهزية وامكانيات.

وكانت البطولة التي انطلقت في الحادي عشر من الشهر الجاري قد شهدت مشاركة ثمان فرق تأهلت عن مرحلة تصفيات سابقة وهي شعب حضرموت ووحدة عدن والتلال واهلي تعز واتحاد اب واليرموك واهلي صنعاء وهلال الحديدة.

وهذا هو اول نهائي لبطولة كروية ينظمها الاتحاد العام لكرة القدم ، منذ الانقلاب الحوثي عام 2014 وتوقف منافسات الدوري العام الممتاز لخمسة مواسم متتالية.