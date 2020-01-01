آخر الاخبار

شاهد..هكذا تحولت معقل فيروس كورونا الجديد تتحول لمدينة أشباح مقتل جندي قرب عدن بانفجار قنبلة يدوية هكذا يريدون تقسيم العراق .. تفاصيل الخطة السلطات الشرعية توجه نداء استغاثة عاجل من صنعاء وتدعو لتدخل سريع رعب في صنعاء وعشرات الجثث تصل من جبهة نهم ومشاهد حية من ارض المعركة زوجة احد المختطفين تفضح المدعو شلال شايع شاهد : ظهور للواء العكيمي يرعب الحوثيين وتوجيه رسائل قوية ودعوة هامة الحكومة اليمنية تفتح النار على الميسري وتدافع عن السعودية .. ماذا حدث؟ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان:الإمارات ارتكبت 2105انتهاكا حقوقيا منذ2017 ترامب: أمريكا لن ترفع العقوبات من أجل التفاوض مع إيران

شاهد..هكذا تحولت معقل فيروس كورونا الجديد تتحول لمدينة أشباح

الأحد 26 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- وكالات
عدد القراءات 240

 


أدى الرعب من انتشار فيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان الصينية إلى تحولها إلى ما يشبه مدينة الأشباح.

وأظهرت لقطات فيديو صورها مواطن يدعى لين وينهوا شوارع المدينة وهي شبه خالية من المارة والسيارات، حيث توقفت أغلب مظاهر الحياة بها بعد إيقاف السلطات لعمل المواصلات العامة وإغلاق المدينة.

وأدى انتشار الفيروس إلى وفاة 56 شخصاُ حتى الآن بالإضافة إلى إصابة 2000 مما أثار فزع المواطنين بالمدينة وفي عدة مدن صينية أخرى.
كذلك انتقلت العدوى إلى دول أخرى كأستراليا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا الجنوبية وتايلند وماليزيا وفيتنام.
ويظهر الفيديو غلق معظم المنشآت النجارية والحكومية ما عدا بعض مراكز التسوق للأغذية والتي بدت أرففها خاوية من العديد من المنتجات.

ومنعت سلطات المدينة قيادة السيارات الخاصة في وسطها مع تخصيص 6000 سيارة أجرة لمساعدة السكان على التنقل وقت الحاجة.

 
إقراء أيضاً
هكذا يريدون تقسيم العراق .. تفاصيل الخطة
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان:الإمارات ارتكبت 2105انتهاكا حقوقيا منذ2017
ترامب: أمريكا لن ترفع العقوبات من أجل التفاوض مع إيران
أردوغان:يعد ببناء منزل لكل من بقي دون مأوى جراء الزلزال
ماهو مستقبل القوات الأمريكية في العراق بعد مقتله؟
قائمة الدول التي انتشر فيها فيروس «كورونا»
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس