شاهد..هكذا تحولت معقل فيروس كورونا الجديد تتحول لمدينة أشباح

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أدى الرعب من انتشار فيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان الصينية إلى تحولها إلى ما يشبه مدينة الأشباح.
وأظهرت لقطات فيديو صورها مواطن يدعى لين وينهوا شوارع المدينة وهي شبه خالية من المارة والسيارات، حيث توقفت أغلب مظاهر الحياة بها بعد إيقاف السلطات لعمل المواصلات العامة وإغلاق المدينة.
وأدى انتشار الفيروس إلى وفاة 56 شخصاُ حتى الآن بالإضافة إلى إصابة 2000 مما أثار فزع المواطنين بالمدينة وفي عدة مدن صينية أخرى.
كذلك انتقلت العدوى إلى دول أخرى كأستراليا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا الجنوبية وتايلند وماليزيا وفيتنام.
ويظهر الفيديو غلق معظم المنشآت النجارية والحكومية ما عدا بعض مراكز التسوق للأغذية والتي بدت أرففها خاوية من العديد من المنتجات.
ومنعت سلطات المدينة قيادة السيارات الخاصة في وسطها مع تخصيص 6000 سيارة أجرة لمساعدة السكان على التنقل وقت الحاجة.