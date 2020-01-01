مقتل جندي قرب عدن بانفجار قنبلة يدوية

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قال مصدر محلي إن أحد عناصر الحزام الأمني قُتل وأصيب آخر عندما انفجرت قنبلة كانت بحوزتهما قرب مدينة عدن جنوبي البلاد.
وقال المصدر إن عنصرين من منتسبي قوات الحزام الأمني كانا على متن دراجة نارية عندما انفجرت قنبلة يدوية كانت بحوزة أحدهما ما أدى لمقتل أحدهما وإصابة آخر.
ونقل الجنديان إلى مستشفى الجمهورية في مديرية خورمكسر شرق عدن.
المصدر: المصدر اونلاين