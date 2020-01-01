السلطات الشرعية توجه نداء استغاثة عاجل من صنعاء وتدعو لتدخل سريع

الأحد 26 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- سبأ

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وجهت السلطة المحلية لمحافظة صنعاء التابعة للحكومة الشرعية اليوم الاحد، نداءا انسانيا لكافة المنظمات الانسانية والاقليمية والمحلية للتدخل السريع للاستجابة الانسانية السريعة لمساعدة النازحين من المناطق القريبة من الاشتباكات شرق صنعاء الى محافظة مأرب والنازحين من مخيم الخانق بصنعاء الذي استهدفته مليشيا الحوثي الانقلابية بالقذائف رغم انه يبعد عن مناطق الاشتباكات بأكثر من 50 كم.

واكدت السلطة المحلية في اجتماعها اليوم برئاسة المحافظ اللواء عبدالقوي شريف، على حاجة الأسر النازحة لخيم الايواء والمساعدات الغذائية والدوائية، لتخفيف معاناتهم في النزوح بشكل عاجل.

ودانت السلطة المحلية لمحافظة صنعاء تعمد مليشيا الحوثي استهداف قرى ومنازل المواطنين القريبة من مناطق الصراع واستهداف مخيم الخانق للنازحين بشكل متعمد الذي يضم ما يقارب 1500 اسرة نازحة، رغم بعده عن مناطق الصراع، بهدف تعميق المعاناة الانسانية للمواطنين.