رعب في صنعاء وعشرات الجثث تصل من جبهة نهم ومشاهد حية من ارض المعركة

الأحد 26 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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افادت مصادر محلية في العاصمة صنعاء ، الاحد ، ان المدينة تعيش حالة من الرعب بسبب مشاهد الجثامين التي تصل اليها يوميا لعناصر مليشيات الحوثي قادمة من جبهة نهم شرق صنعاء.

وقال مواطنون لـ «مأرب برس» ان عشرات الجثث للحوثيين وصلت مستشفيات صنعاء واكتظت بها ثلاجات الموتى.

واشاروا الى مشاهدة عربات نقل كبيرة (دينات) تحمل جثث الحوثيين القادمة من جبات نهم والجوف وصرواح.

في هذا السياق قالت مصادر اعلامية واخرى طبية إن أكثر من 200 جثة لمسلحي المليشيا وصلت خلال الساعات الماضية إلى مستشفيات صنعاء ومحافظة ذمار قادمة من نهم.

وقالت المصادر الطبية في صنعاء طبقا لعكاظ السعودية " استقبلنا 154 جثة في صنعاء و50 جثة إلى ذمار لكن خلال الـ12 ساعة الماضية وصلت أكثر من 50 جثة و25 ذهبت نحو ذمار".

ولفتت الى أن المليشيا وجهت بمنع إقامة أي مخيمات عزاء أو الإفصاح عن عدد القتلى.

وقال أحد أقرباء القتلى في صنعاء: هناك المئات من القتلى وهناك أشبه بمظاهرات للأسر أمام مستشفيات الكويت، والعسكري والشرطة، والثورة، فيما أبلغت عدد من الأسر أن أبناءها لا تزال جثثهم في الوديان ولم يستطيعوا الوصول إليها، معتبراً ما حدث جريمة إبادة تضاف إلى جرائم المليشيات.