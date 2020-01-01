شاهد : ظهور للواء العكيمي يرعب الحوثيين وتوجيه رسائل قوية ودعوة هامة

الأحد 26 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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أكد محافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي، استمرار أبطال القوات المسلحة وأبناء محافظة الجوف في الدفاع عن محافظة الجوف واليمن ككل، من مخاطر المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.

ودعا اللواء العكيمي في فيديو من الجوف، أبناء اليمن إلى الوقوف صفّاً واحداً مع القوات المسلّحة والشرعية الدستورية وأن يهبوا هبّة رجل واحد للدفاع عن اليمن والحفاظ على المنجزات والمكتسبات الوطنية.

كما دعا أبناء محافظة الجوف إلى المزيد من الالتحام بأبطال القوات المسلحة للدفاع عن "مكتسباتهم وكرامتهم وعن مدينتهم التي نطمح أن تكون من أفضل المدن تقدمًا بما يليق بتاريخها العريق والدفاع عنها بالغالي والنفيس".