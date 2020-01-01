استشهاد امرأة مسنة برصاص قناص حوثي غرب تعز

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قالت مصادر محلية في محافظة تعز إن امرأة مسنة استشهدت السبت برصاص قناص حوثي غرب المحافظة.
وذكرت المصادر أن إن المرأة المسنة "زهرة أنعم" قُتلت بعد أن أطلق قناص حوثي النار عليها وهي ترعى مواشيها.
وأشارت المصادر إلى أن القناص الحوثي المتمركز تبة الخلوة غرب تعز أطلق الرصاص على المسنة ما أدى إلى وفاته على الفور.
ومنذ الاجتياح الحوثي المسلح لمحافظة تعز في العام 2015 سقط المئات من المدنيين بين قتيل وجريح بقذائف الحوثي وقناصته.