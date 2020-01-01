مخابز عدن تغلق أبوابها احتجاجا على قرار وزاري يرفض زيادة سعر الرغيف

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أوقفت عدد من الأفران في العاصمة المؤقتة عدن السبت بيع الرغيف والروتي رفضاً لقرار وزارة الصناعة والتجارة.
وقالت مصادر محلية لـ " الصحوة نت " إن عدداً من الأفران أوقفت بيع الروتي والرغيف في حين أقدم عدد آخر على رفع أسعارها وبيعها بسعر ٣٠ ريالاً للقرص الواحد.
وأضافت المصادر أن عدداً من الأفران والمخابز أوقفت عملية البيع في حين قرر البعض الآخر بيعها بالسعر المرتفع وعدم تطبيق قرار وزارة التجارة والصناعة الذي قضى بأعاده اسعارها الى ما كانت عليه سابقا .
يأتي هذا عقب تدهور كبير للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية وارتفاع أسعار السلع الغذائية الأمر الذي أثر سلباً على الحالة المعيشية للمواطن الذي أصبح يواجه يوميا تقلبات مخيفة للأسعار.