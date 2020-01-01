بريطاني مسلم يصل تركيا .. ويمشي راجلا في رحلة سلام إلى مكة

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وصل مسلم بريطاني، السبت، ولاية أدرنة شمال غربي تركيا، في محطة ضمن رحلته الممتدة من بريطانيا إلى مدينة مكة المكرمة، مشياً على الأقدام.
وجرى استقبال "فريد عزيز فيادي" لدى وصوله إلى قضاء "كيشان" بالولاية، من قبل رئيس القاعدة الشبابية لحزب العدالة والتنمية بالمنطقة، عبيد الله فيدان.
وفي حديث مع الصحفيين، قال فيادي، إن رحلته من بريطانيا إلى مكة، بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وأضاف أنه سيقطع طوار مسار الرحلة، نحو 3 آلاف و800 كيلومتر.
وأوضح فيادي: "أمشي من أجل السلام، الإسلام دين السلام والمسلمون موجودون من أجل تحقيقه، فلنعش مع بعض من أجل السلام (..) تركيا مثال جميل في العالم".