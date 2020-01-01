الحوثيون يقتلون شيخا قبليا في النادرة بإب ويختطفون عشرات المواطنين

الأحد 26 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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قتل شيخ قبلي بارز في إحدى البلدات بمحافظة إب "وسط البلاد"، يوم السبت، برصاص مسلحين تابعين لجماعة الحوثيين.

وقالت مصادر محلية إن مسلحين حوثيين أطلقوا النار على الشيخ القبلي والقيادي المحلي في حزب المؤتمر الشعبي محمد عبده الوعيل في مركز مديرية النادرة التابعة لمحافظة إب وأردوه قتيلاً لرفضه التعاون مع الجماعة لرفد جبهاتها القتالية.

وأكدت المصادر تهريب جماعة الحوثي الجاني إلى مدينة إب عقب الحادثة ومحاولة التهرب من الجريمة والادعاء بأنها حدثت بالخطأ وسط مساعي قبلية لاحتواء تبعات وغضب اسرة بيت الوعيل.

وفي مديرية العدين غرب محافظة إب تعرض العشرات من المواطنين للاختطاف من قبل مليشيا الحوثي بتوجيهات من القيادي الحوثي "شاكر الشبيبي" والمعين من قبل الحوثيين مدير أمن مديرية العدين.

وأكدت مصادر محلية أن أغلب المواطنين الذين تعرضوا للإختطافات من أسرة بيت "الشهاري" ومواطنين آخرين من أسر أخرى بمديرية العدين بينهم الشيخ حميد أحمد أمين الشهاري وهو أحد الوجاهات البارزة في بيت الشهاري، كما تعرض العديد من أبناء قرية "قمنة" المطلة على منطقة وادي الدور بعزلة خباز، تعرضوا لعمليات اختطاف واقتياد إلى سجون الحوثي بمركز مديرية العدين.

يذكر أن القيادي الحوثي "الشبيبي" متهم بقتل الشاب "جميل الشهاري" الأسابيع الماضية وسط مدينة العدين، في الوقت الذي تطالب أسرة بيت الشهاري بتقديم الشبيبي ومرافقيه للمحاكمة والمحاسبة.

وفي مدينة إب عاصمة المحافظة أقدم القيادي الحوثي أبو علي المتوكل مع عدد من مسلحيه على اقتحام منزل عاقل إحدى حارات مدينة إب "أحمد قاسم العبيطري" وروعوا النساء والأطفال.