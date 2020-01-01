ماذا ردت الحكومة على تصريحات الميسري ضد التحالف

الأحد 26 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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استغرب مصدر مسؤول في الحكومة تصريحات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري التي وجه فيها اتهامات باطلة للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية فيما يخص سير المعارك العسكرية والجريمة النكراء التي استهدفت مسجد معسكر الاستقبال في محافظة مأرب و التي ارتكبتها المليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً دون ذرة شك في ذلك.

ورفض المصدر الإساءة -نقلا عن وكالة سبأ الرسمية -لا تلميحاً ولا مباشرة للمملكة العربية السعودية التي قدمت و تقدم اغلى ما لديها من أجل اليمن وشعبها الكريم و التي اختلطت دماء أبطالها الميامين باخوانهم اليمنيين على تراب الأرض اليمنية في سبيل تحريرها من مليشيات إيران الطائفية ودفاعاً عن منبع العروبة واستعادة الدولة من تلك المليشيات ولازالت إلى هذه اللحظة تسطر صفحات ناصعة من الوقوف بجانب اليمن أرضاً وإنساناً.

كما دعا المصدر كافة وسائل الإعلام الى عدم الإنجرار وراء مثل هذه التصريحات التي لا تستند على حقائق وتعد تصريحات غير مسؤولة.