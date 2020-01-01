خطباء الحوثيين يحضون على تجنيد الأطفال معارك نهم تلتهم الانقلابيين... وصنعاء تستقبل مئات القتلى الصليب الأحمر: الحرب دمرت النظام الصحي في اليمن مأرب.. اللواء «العرادة» يترأس اجتماعا أمنياً وهذا ما وجه به مشرف «حوثي» يُعدِم شيخا قبلياً رمياً بالرصاص بينهم الرزامي..رسمياً المليشيات تعترف بمصرع دفعة جديدة من قياداتها البارزة«أسماء» مليشيا الحوثي تقصف تجمعا للصحفيين في ”الحوف“ بصاروخ كاتيوشا ”هادي“ يؤكد ان معركة نهم ”معركة مصير“ و”بن دغر“ يصفها بـ”أعظم معركة حتى الآن“.. وهذا ما عمله الرئيس ليلة انسحاب الجيش الفريق علي محسن يدعو للاستنفار ويجري اتصالات رفيعة المستوى ويتحدث عن الشخصيات والوجاهات التي خدمت الحوثيين وماذا حدث لها البنك المركزي يعلن عن مزايا ويحدد سعر صرف اقل للدولار
كشف مصادر طبية في صنعاء عن أن مستشفيات العاصمة استقبلت، على مدى خمسة أيام ماضية، المئات من القتلى والجرحى التابعين للميليشيات، الذين سقطوا إثر المواجهات المستمرة على امتداد خطوط التماس في جبهة نهم البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن المصادر الطبية إلى أن مستشفيات: «48» الواقع بمنطقة السواد، ومستشفى المؤيد، والثورة، والمستشفى العسكري، والجمهوري والاستشاري، وغيرها من المنشآت الصحة الأخرى في صنعاء لا تزال تكتظ بالجثث والأشلاء والجرحى من عناصر وقيادات الجماعة الانقلابية.
في المقابل، أكد شهود عيان في أحياء متفرقة بصنعاء، أن الميليشيات الحوثية شيعت، خلال يومين ماضيين فقط، أكثر من 60 عنصراً من قتلاها الذين لقوا حتفهم خلال المعارك الدائرة في جبهة نهم.
وقال شهود العيان، في أحاديث متفرقة مع «الشرق الأوسط»، إن عدداً كبيراً من جثث قتلى الجماعة، معظمهم أطفال، وصلت إلى عدة أحياء بالعاصمة، مشيرين إلى أن جثث الميليشيات توزعت بين حي القاع، وصنعاء القديمة، والجراف، وعصر، والسبعين، والسنينة. وطبقاً لشهود العيان، فقد استقبل حي عصر لوحده نحو 15 جثة من قتلى الميليشيات، في حين استقبل حي الجراف أكثر من 20 جثة من صرعى الميليشيات، بينما استقبل حي القاع 5 قتلى، بينهم 3 من أسرة واحدة، ووصل نحو 22 قتيلاً، 12 منهم إلى منطقة السنينة، و10 جثث إلى حي صنعاء القديمة.
وأشاروا إلى أن أسراً غير سلالية أبدت صدمتها بمقتل أبنائها، حيث أكدت، وفقاً لبعض الشهود، عدم معرفتها بأن أبناءها زج بهم للقتال في جبهات الحوثيين.
وتتكبد الجماعة الحوثية في جبهة نهم خسائر بشرية كبيرة في ظل استمرارها في تحشيد والدفع بعناصرها، ومن تجنيدهم الأطفال وطلبة المدارس للقتال في محارق خاسرة ومحسومة سلفاً.