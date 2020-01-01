الصليب الأحمر: الحرب دمرت النظام الصحي في اليمن مأرب.. اللواء «العرادة» يترأس اجتماعا أمنياً وهذا ما وجه به مشرف «حوثي» يُعدِم شيخا قبلياً رمياً بالرصاص بينهم الرزامي..رسمياً المليشيات تعترف بمصرع دفعة جديدة من قياداتها البارزة«أسماء» مليشيا الحوثي تقصف تجمعا للصحفيين في ”الحوف“ بصاروخ كاتيوشا ”هادي“ يؤكد ان معركة نهم ”معركة مصير“ و”بن دغر“ يصفها بـ”أعظم معركة حتى الآن“.. وهذا ما عمله الرئيس ليلة انسحاب الجيش الفريق علي محسن يدعو للاستنفار ويجري اتصالات رفيعة المستوى ويتحدث عن الشخصيات والوجاهات التي خدمت الحوثيين وماذا حدث لها البنك المركزي يعلن عن مزايا ويحدد سعر صرف اقل للدولار أول دولة عربية ينتشر بها فيروس كورونا والدول التي انتشر بها الفيروس مشاريع سعودية في صنعاء والحديدة
قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن الحرب المستمرة في اليمن منذ نحو 5 أعوام، تسببت في تدمير النظام الصحي.
وأضافت اللجنة في تغريدة على حسابها في "تويتر"، "حوالي 75% من اليمنيين لا يتمكنون من الحصول على الخدمات الصحية الأساسية".
وذكرت أن "نحو 50% من المرافق الصحية في اليمن لا تعمل"، وأشارت إلى "أن 30% هو ما يمكن الحصول عليه من الأدوية الضرورية في اليمن".
ويشهد اليمن أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم بفعل معارك متواصلة منذ قرابة خمس سنوات بين الجيش اليمني وقوات حليفة مدعومة بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة وبين جماعة أنصار الله وقوات متحالفة معها من جهة أخرى.
وتسببت الغارات الجوية للتحالف، وكذلك القصف المتبادل، بسقوط عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق، وبات نحو 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد سكان اليمن، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.