مشرف «حوثي» يُعدِم شيخا قبلياً رمياً بالرصاص بينهم الرزامي..رسمياً المليشيات تعترف بمصرع دفعة جديدة من قياداتها البارزة«أسماء» مليشيا الحوثي تقصف تجمعا للصحفيين في ”الحوف“ بصاروخ كاتيوشا ”هادي“ يؤكد ان معركة نهم ”معركة مصير“ و”بن دغر“ يصفها بـ”أعظم معركة حتى الآن“.. وهذا ما عمله الرئيس ليلة انسحاب الجيش الفريق علي محسن يدعو للاستنفار ويجري اتصالات رفيعة المستوى ويتحدث عن الشخصيات والوجاهات التي خدمت الحوثيين وماذا حدث لها البنك المركزي يعلن عن مزايا ويحدد سعر صرف اقل للدولار أول دولة عربية ينتشر بها فيروس كورونا والدول التي انتشر بها الفيروس مشاريع سعودية في صنعاء والحديدة وزارة الصحة تبحث مع(اليونبس)دعم القطاع الصحي شاهد : جماهير يمنية غفيرة تلفت الانظار وترقب لأول نهائي مثير منذ سنوات
أعدمت مليشيا الحوثي الإنقلابية، اليوم السبت، شيخاً قبلياً في مديرية النادرة بمحافظة إب (وسط اليمن).
ونقلت قناة يمن شباب عن مصادر محلية، قولها: إن مشرف الحوثيين، أعدم الشيخ "محمد عبده الوعيل"رمياً بالرصاص أمام إدارة أمن مديرية النادرة.
وأشارت المصادر، إلى أن الميليشيات اتهمت بعدم التعاون في تحشيد المقاتلين ودعم الجبهات بالمال، بعد تكبدها خشائر فادحة بمختلف الجبهات.
ويعد الوعيل أحد مشايخ مديرية النادرة وينتمي إلى حزب المؤتمر الشعبي العام.
وتنفذ ميليشيا الحوثي حملة اعتقالات لمشايخ ووجهاء في مختلف مناطق محافظة إب، بتهم مختلفة.