مشرف «حوثي» يُعدِم شيخا قبلياً رمياً بالرصاص

السبت 25 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - متابعات

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أعدمت مليشيا الحوثي الإنقلابية، اليوم السبت، شيخاً قبلياً في مديرية النادرة بمحافظة إب (وسط اليمن).

ونقلت قناة يمن شباب عن مصادر محلية، قولها: إن مشرف الحوثيين، أعدم الشيخ "محمد عبده الوعيل"رمياً بالرصاص أمام إدارة أمن مديرية النادرة.

وأشارت المصادر، إلى أن الميليشيات اتهمت بعدم التعاون في تحشيد المقاتلين ودعم الجبهات بالمال، بعد تكبدها خشائر فادحة بمختلف الجبهات.

ويعد الوعيل أحد مشايخ مديرية النادرة وينتمي إلى حزب المؤتمر الشعبي العام.

وتنفذ ميليشيا الحوثي حملة اعتقالات لمشايخ ووجهاء في مختلف مناطق محافظة إب، بتهم مختلفة.