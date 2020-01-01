مليشيا الحوثي تقصف تجمعا للصحفيين في ”الحوف“ بصاروخ كاتيوشا

السبت 25 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قصفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، السبت 25 يناير/كانون الثاني، اجتماعا ضم عددا من الصحافيين ومراسلي القنوات الفضائية في مدينة الحزم بمحافظة الجوف (شمال شرق اليمن)، بصاروخ كاتيوشا.

وأفادت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين ”صدى“، في بيان، بتعرض مكان اجتماع الصحافيين ومراسلي القنوات بمحافظة الجوف لقصف بصاروخ كاتيوشا نفذته جماعة الحوثي.

وأكدت أن هذا القصف الحوثي أسفر عن إصابة عدد من الزملاء الصحافيين (لم تذكر عددهم)، فضلاً عن احتراق سيارات مراسلي قناتي عدن ويمن شباب الفضائيتين في المحافظة.

وعبرت المنظمة عن إدانتها لهذا القصف المباشر الذي استهدف الزملاء الصحافيين في محافظة الجوف وعرض حياتهم للخطر، وحملت ميليشيات الحوثي الانقلابية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وحياتهم، بقصف مكان اجتماعهم.

ودعت منظمة "صدى" المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لإدانة هذه الجريمة البشعة، وناشدت المجتمع الدولي ومنظماته للتحرك العاجل لإنقاذ الصحافيين اليمنيين الذين ساءت أوضاعهم وزادت حدة الانتهاكات بحقهم.