بينهم الرزامي..رسمياً المليشيات تعترف بمصرع دفعة جديدة من قياداتها البارزة«أسماء» مليشيا الحوثي تقصف تجمعا للصحفيين في ”الحوف“ بصاروخ كاتيوشا ”هادي“ يؤكد ان معركة نهم ”معركة مصير“ و”بن دغر“ يصفها بـ”أعظم معركة حتى الآن“.. وهذا ما عمله الرئيس ليلة انسحاب الجيش الفريق علي محسن يدعو للاستنفار ويجري اتصالات رفيعة المستوى ويتحدث عن الشخصيات والوجاهات التي خدمت الحوثيين وماذا حدث لها البنك المركزي يعلن عن مزايا ويحدد سعر صرف اقل للدولار أول دولة عربية ينتشر بها فيروس كورونا والدول التي انتشر بها الفيروس مشاريع سعودية في صنعاء والحديدة وزارة الصحة تبحث مع(اليونبس)دعم القطاع الصحي شاهد : جماهير يمنية غفيرة تلفت الانظار وترقب لأول نهائي مثير منذ سنوات حقيقة السيطرة على «جبل هيلان» الاستراتيجي ومشاهد خاصة من معارك نهم ولحظة استهداف الحوثيين بالطيران والمدفعية
قصفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، السبت 25 يناير/كانون الثاني، اجتماعا ضم عددا من الصحافيين ومراسلي القنوات الفضائية في مدينة الحزم بمحافظة الجوف (شمال شرق اليمن)، بصاروخ كاتيوشا.
وأفادت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين ”صدى“، في بيان، بتعرض مكان اجتماع الصحافيين ومراسلي القنوات بمحافظة الجوف لقصف بصاروخ كاتيوشا نفذته جماعة الحوثي.
وأكدت أن هذا القصف الحوثي أسفر عن إصابة عدد من الزملاء الصحافيين (لم تذكر عددهم)، فضلاً عن احتراق سيارات مراسلي قناتي عدن ويمن شباب الفضائيتين في المحافظة.
وعبرت المنظمة عن إدانتها لهذا القصف المباشر الذي استهدف الزملاء الصحافيين في محافظة الجوف وعرض حياتهم للخطر، وحملت ميليشيات الحوثي الانقلابية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وحياتهم، بقصف مكان اجتماعهم.
ودعت منظمة "صدى" المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لإدانة هذه الجريمة البشعة، وناشدت المجتمع الدولي ومنظماته للتحرك العاجل لإنقاذ الصحافيين اليمنيين الذين ساءت أوضاعهم وزادت حدة الانتهاكات بحقهم.