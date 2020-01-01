”هادي“ يؤكد ان معركة نهم ”معركة مصير“ و”بن دغر“ يصفها بـ”أعظم معركة حتى الآن“.. وهذا ما عمله الرئيس ليلة انسحاب الجيش الفريق علي محسن يدعو للاستنفار ويجري اتصالات رفيعة المستوى ويتحدث عن الشخصيات والوجهات التي خدمت الحوثيين البنك المركزي يعلن عن مزايا ويحدد سعر صرف اقل للدولار أول دولة عربية ينتشر بها فيروس كورونا والدول التي انتشر بها الفيروس مشاريع سعودية في صنعاء والحديدة وزارة الصحة تبحث مع(اليونبس)دعم القطاع الصحي شاهد : جماهير يمنية غفيرة تلفت الانظار وترقب لأول نهائي مثير منذ سنوات حقيقة السيطرة على «جبل هيلان» الاستراتيجي ومشاهد خاصة من معارك نهم ولحظة استهداف الحوثيين بالطيران والمدفعية هؤلاء من أسقطوا جبهة نهم .. حقائق صادمة وشهادات من ارض المعركة تكشف المستور وتفضح المؤامرة .. هكذا تم الترتيب للانسحاب وتكرار سيناريو السقوط الشعب اليمني يتوحد بعد جبهة نهم لمواجهة مشروع الإمامة
وجه نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح اليوم السبت الدعوة لكل الوجهاء والأعيان والمشايخ والمواطنين وكل الأحرار إلى الاستنفار ومواجهة خطر الحوثيين الداهم الذي قال انه وفور تمكنه بمناطق سيطرته شرع في تصفية وإهانة الوجاهات والشخصيات التي قدمت خدمات جليلة له ووضعهم في سجونه الخاصة ومارس بحقهم التشريد والإذلال والإقصاء والاختطاف.
وتأتي دعوة الفريق علي محسن بالتزامن مع اشتداد المعارك في جبهة نهم شرق صنعاء وجبهات اخرى كصرواح بمأرب والجوف.
واجرى نائب رئيس الجمهورية اتصالات هاتفية بكل من وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي ومحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة ومحافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي ومحافظ محافظة صنعاء اللواء عبدالقوي شريف وقائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير عزيز في إطار متابعته المستمرة للأوضاع والمستجدات الميدانية ، بحسب وكالة سبأ.
وأشاد نائب الرئيس بما يسطره أبطال الجيش من ملاحم خالدة في جبهات العزة والشرف وما يقدمونه من تضحيات مستمرة لدحر مشروع إيران التخريبي واستعادة الدولة اليمنية.
وعبر نائب الرئيس عن الشكر والتقدير لدول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وما يقدمونه من دعم ومساندة أسهمت في تحقيق الانتصارات وتكبد الانقلابيين خسائر فادحة.
وأكد نائب رئيس الجمهورية خلال اتصالاته الهاتفية إلى المتابعة المستمرة من قبل الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتقديره العالي لكل التضحيات والثبات الأسطوري للأبطال في الميادين، منوهاً إلى ضرورة المضي ومضاعفة الجهود والعزيمة لدحر هذا المشروع الكهنوتي الإيراني وحماية بلادنا والمنطقة من خطر وجودي يهدد الأمن والاستقرار والسلام العالمي.
وحيا نائب الرئيس كل الجهود السياسية والمجتمعية المساندة لجهود أبطال الجيش الذين سطروا أروع الأمثلة في التضحية والفداء، مؤكداً على ضرورة تظافر الجهود والمزيد من اللحمة والاصطفاف الوطني ضد جماعة الحوثي الانقلابية التي انتهكت كل المواثيق والأعراف ونقضت العهود وأذلت وأهانت حتى الموالين لها.
وقدم وزير الدفاع ومحافظي مأرب والجوف وصنعاء وقائد العمليات المشتركة موجزاً عن الأوضاع في محافظات مأرب وصنعاء والجوف والجبهات المختلفة فيها وما يتمتع به المقاتلون الأبطال من عزيمة عالية ومعنويات مرتفعة، مؤكدين استمرار الجهود والنضال الوطني حتى تحقيق النصر ودحر ميليشيا الانقلاب والإرهاب.