البنك المركزي يعلن عن مزايا ويحدد سعر صرف اقل للدولار

السبت 25 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- عدن

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قال البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن انه " انجز عملية مصارفه بمبلغ 30 مليون دولار لشراء مشتقات نفطية منذ بداية العام الشهر الجاري و٢٠ مليون دولار للمواد غذائية الغير مشمولة بالوديعة السعودية بالإضافة الى السحب الجديد من الوديعة التي وصلت الموافقة عليها وبمبلغ ٢٢٧ مليون دولار".

وأكد البنك استمراره بعمليات المصارفة والتحويل وفقا للآلية المعتمدة لديه والمرسلة للبنوك سابقا.

وأشار الى انه يعمل ومن خلال موارده من العملة الأجنبية التي توفرت له على مصارفه المشتقات النفطية التي يتم استيرادها عبر موانئ عدن والمكلا ونشطون بأسعار تقل عن سعر الصرف في السوق مع تحمل كلفة واعباء التحويل إلى حسابات الموردين بالخارج، فضلا عن قيامه بالمصارفة لكافة السلع الغذائية غير المشمولة بالوديعة السعودية التي تقدمت بها البنوك التجارية للبنك المركزي وبسعر ٥٧٠ ريال للدولار (الدولار في عدن تجاوز 600 ريال).

ودعا البنك المركزي موردي المشتقات النفطية والمواد الغذائية الى التوجه الى البنوك والاستفادة من المزايا التي يقدمها البنك المركزي.