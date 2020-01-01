مشاريع سعودية في صنعاء والحديدة

السبت 25 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- سبأ

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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية ،اليوم السبت ، تنفيذ مشروع المياه و الإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمخيم الخانق محافظة صنعاء ومديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

واوضح المركز بانه جرى خلال الفترة من 9 إلى 15 يناير 2020 م ،ضخ 220,500 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 423,590 لترًا من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات والنقليات ورميها في مكب النفايات بمخيم الخانق بصنعاء.

كما ضخ 287,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 329,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات ورميها في مكب النفايات بمديرية الخوخة بالحديدة.