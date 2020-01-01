البنك المركزي يعلن عن مزايا ويحدد سعر صرف اقل للدولار أول دولة عربية ينتشر بها فيروس كورونا والدول التي انتشر بها الفيروس مشاريع سعودية في صنعاء والحديدة وزارة الصحة تبحث مع(اليونبس)دعم القطاع الصحي شاهد : جماهير يمنية غفيرة تلفت الانظار وترقب لأول نهائي مثير منذ سنوات عاجل : حقيقة السيطرة على «جبل هيلان» الاستراتيجي ومشاهد خاصة من معارك نهم ولحظة استهداف الحوثيين بالطيران والمدفعية هؤلاء من أسقطوا جبهة نهم .. حقائق صادمة وشهادات من ارض المعركة تكشف المستور وتفضح المؤامرة .. هكذا تم الترتيب للانسحاب وتكرار سيناريو السقوط الشعب اليمني يتوحد بعد جبهة نهم لمواجهة مشروع الإمامة مسام يتلف 1751لغما وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة في تعز الحديدة بين مطرقة الحرب وسندان المرض
بحث وكيل وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور جلال باعوضه ، اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن ، مع مدير مكتب مشاريع الامم المتحدة (اليونبس) في محافظات عدن ابين الضالع المهندس معين الماس، دعم القطاع الصحي،وتزويد المرافق الصحية بمنظومة الطاقه الشمسية والمولدات الكهربائية والمشاريع المنفذة في العام 2019م.
واكد وكيل وزارة الصحة ، على اهمية التنسيق مع الوزارة لتحديد اولويات التدخلات في المرافق الصحية وتحديد خطة الاحتياج للمرافق الصحية للعام الجاري 2020م..مشيداً بجهود مكتب مشاريع الامم المتحدة (اليونبس) في تعزيز القدرة الكهربائية للمرافق الصحية.
من جانبه اكد مدير مكتب مشاريع الامم المتحدة (اليونبس) الاستعداد في التنسيق والترتيب مع قطاع الوزارة للمشاريع الصحية في اليمن