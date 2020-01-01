وزارة الصحة تبحث مع(اليونبس)دعم القطاع الصحي

السبت 25 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- وكالات

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بحث وكيل وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور جلال باعوضه ، اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن ، مع مدير مكتب مشاريع الامم المتحدة (اليونبس) في محافظات عدن ابين الضالع المهندس معين الماس، دعم القطاع الصحي،وتزويد المرافق الصحية بمنظومة الطاقه الشمسية والمولدات الكهربائية والمشاريع المنفذة في العام 2019م.

واكد وكيل وزارة الصحة ، على اهمية التنسيق مع الوزارة لتحديد اولويات التدخلات في المرافق الصحية وتحديد خطة الاحتياج للمرافق الصحية للعام الجاري 2020م..مشيداً بجهود مكتب مشاريع الامم المتحدة (اليونبس) في تعزيز القدرة الكهربائية للمرافق الصحية.

من جانبه اكد مدير مكتب مشاريع الامم المتحدة (اليونبس) الاستعداد في التنسيق والترتيب مع قطاع الوزارة للمشاريع الصحية في اليمن