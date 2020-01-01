شاهد : جماهير يمنية غفيرة تلفت الانظار وترقب لأول نهائي مثير منذ سنوات

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ضرب فريق شعب حضرموت موعدا ناريا في نهائي الدوري التنشيطي لكرة القدم بعد ان تجاوز منافسه التلال من عدن بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما عصر امس على الملعب الاولمبي بمدينة سيئون وذلك في ثاني مباريات نصف النهائي.
وكان الشوط الاول للمباراة انتهى بالتعادل السلبي دون اهداف، قبل أن يتمكن نجم شعب حضرموت والمنتخب الوطني عماد منصور من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الشوط الثاني.
وستقام مباراة الدور النهائي عصر غد الاحد بين شعب حضرموت ووحدة عدن الفريقين اللذين تأهلا عن المجموعة الاولى خلال دور المجموعات وتعادلا بهدف لمثله في ذلك الدور، ليتصدر الوحدة الترتيب بفارق الاهداف عن الشعب وذلك على حساب اتحاد اب واهلي صنعاء.
يذكر ان شعب حضرموت كانت بدايته مهزوزة بالدوري عندما خسر بخمسة اهداف مقابل هدف امام اهلي صنعاء في مرحلة المجموعات وهي المباراة التي الغيت نتيجتها لاحقا من قبل الاتحاد الغام لكرة القدم المنظم للبطولة لخطأ في اشراك لاعب اهلاوي غير مؤهل ،عاد بقوة وخالف كل التوقعات وشق طريقه بثبات الى النصف نهائي ثم تجاوز التلال اعتى الفرق المرشحة للقب.
وكان لافتا حضور الجمهور اليمني في مدرجات الملعب الاولمبي بسئيون في مباراة شعب حضرموت والتلال ، حيث ظهر ذلك في صور وفيديوهات وصلت مأرب برس
ولفت جمهور شعب حضرموت (النوارس) الانظار ، وعكس شغف الجمهور اليمني بشكل عام للرياضة وكرة القدم.
وهذا النهائي هو اول نهائي يقام في اليمن منذ الانقلاب الحوثي في عام 2014 وتوقف الدوري العام الممتاز لخمسة مواسم على التوالي .