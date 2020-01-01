الشعب اليمني يتوحد بعد جبهة نهم لمواجهة مشروع الإمامة مسام يتلف 1751لغما وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة في تعز الحديدة بين مطرقة الحرب وسندان المرض مفاجئة .. حساء الخفافيش وراء انتشار فيروس كورونا هل سمعت بالطريقة السحرية للنوم بدقيقتين؟ 5 أسئلة تساعدك في فهم خطة ترامب للسلام بالشرق الأوسط هزيمة أم انسحاب تكتيكي .. حقيقة ماحصل للجيش بنهم، هذا ماتم نقاشه في "ماوراء الخبر" بقناة الحزيرة أردوغان :عازمون على دعم السراج ولن نتركه وحده اللبن الرائب.. فوائد عظيمة يجب أن تتعرف عليها تفشي «كورونا»: كل ما عليك معرفته عن الفيروس القاتل الجديد
نفذ مشروع «مسام» لنزع الألغام عملية إتلاف وتفجير لـ1751 لغما وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة في مديرية الوزاعية بالساحل الغربي (غرب تعز).
وقال أسامة القصيبي، مدير عام المشروع، وفقا لما نقل عنه الموقع الإلكتروني للمشروع، إن «عملية الإتلاف التي نفذها الفريقان 17 و30 مسام تعد العملية الثانية عشرة في الساحل الغربي منذ أن بدأ المشروع عمله هناك ليصل بذلك إجمالي ما تم إتلافه في مديريات الساحل الغربي إلى 69.506 ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة».
ويعمل «مسام» في اليمن للعام الثاني على التوالي في 7 محافظات يمنية هي مأرب، وشبوة، والجوف، وعدن، وتعز، ولحج، والحديدة، وصعدة. وتمكن المشروع منذ انطلاقته أواخر يونيو (حزيران) 2018 وحتى يوم 16 يناير (كانون الثاني) الحالي من نزع 124.286 لغما وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة