مسام يتلف 1751لغما وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة في تعز

السبت 25 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -الشرق الأوسط

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نفذ مشروع «مسام» لنزع الألغام عملية إتلاف وتفجير لـ1751 لغما وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة في مديرية الوزاعية بالساحل الغربي (غرب تعز).

وقال أسامة القصيبي، مدير عام المشروع، وفقا لما نقل عنه الموقع الإلكتروني للمشروع، إن «عملية الإتلاف التي نفذها الفريقان 17 و30 مسام تعد العملية الثانية عشرة في الساحل الغربي منذ أن بدأ المشروع عمله هناك ليصل بذلك إجمالي ما تم إتلافه في مديريات الساحل الغربي إلى 69.506 ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة».

ويعمل «مسام» في اليمن للعام الثاني على التوالي في 7 محافظات يمنية هي مأرب، وشبوة، والجوف، وعدن، وتعز، ولحج، والحديدة، وصعدة. وتمكن المشروع منذ انطلاقته أواخر يونيو (حزيران) 2018 وحتى يوم 16 يناير (كانون الثاني) الحالي من نزع 124.286 لغما وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة