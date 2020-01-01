زلزال يضرب تركيا بقوة6.7ريختر

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ضرب زلزال بلغت قوته 6.7 ريختر، تركيا، مساء الجمعة، وسط تجدد في حصيلة ضحايا الهزة الأرضية، إضافة إلى انهيارات أصابت عددًا من المباني في شرق البلاد. ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات.
وشعر حوالي 500 ألف شخص بالاهتزاز القوي للغاية، وفقًا لوكالة المسح الجيولوجي الأمريكية. كما شعر بالزلزال سكان العديد من البلدان المجاورة لتركيا، بما في ذلك العراق وسوريا ولبنان.
يأتي هذا فيما قالت وكالة أنباء الأناضول إن السلطات التركية أعلنت مقتل 14 شخصًا في مقاطعتي ألازيغ ومالاتيا (شرق البلاد). وقال مركز الأزمات والطوارىء بوزارة الداخلية التركية إن هناك أكثر من 200 مصاب جراء الحادث.
وأشار المركز في الوقت ذاته إلى أن 35 هزة ارتدادية أعقبت الزلزال، بحسب الأناضول. ونقل وزير الداخلية التركي سليمان سويلو عن حاكم ألازيغ قوله إن الهزة الأرضية وقعت بالأساس في مدينة سيفريس بمقاطعة ألازيغ، مُشيرًا إلى أن 10 مبان انهارات في المدينة، فضلا عن سقوط مبنيين في مدينة بوتُرغ.
في حين تناقل أتراك مقاطع فيديو أظهرت اللحظات التالية على وقوع الزلزال، التي بيَنت حدوث بعض الأضرار في المباني بمدينة معمورة العزيز أو ألازيغ. كما جرى تداول فيديو وثق لحظة شعور ضيوف برنامج، يُذاع على محطة تليفزيونية محلية، بالهزة الأرضية.